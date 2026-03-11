Na snímcích, které vznikly pro novou kolekci známé značky, působí Dakota Johnsonová velmi uvolněně a přirozeně. Na některých záběrech má na sobě pouze džíny a rozepnutou džínovou bundu, jinde pózuje v jednoduchém spodním prádle nebo odpočívá u bazénu s knihou. Celá kampaň je minimalistická, lehce provokativní a zároveň elegantní.
Fotografie vznikly v moderní vile, mají navodit atmosféru klidného domácího dne. Na jedné z fotek sedí herečka na klavíru pouze v džínách, na jiném záběru zezadu se jen ve spodním prádle opírá o kulečníkový stůl.
Výsledkem je série fotografií bez přílišné stylizace, která působí spíš jako momentky ze soukromí než klasická reklamní kampaň. Johnsonová vypadá sebevědomě, přirozeně a jako žena, která se cítí dobře ve svém těle. „Miluji pohodlné oblečení, džíny a domácí atmosféru, focení bylo velmi příjemné a pohodové,“ prozradila herečka.
Na Padesát odstínů šedi jsem hrdá, aspoň se o mně ví, říká Johnsonová
Značka Calvin Klein už desítky let spolupracuje s největšími hvězdami showbyznysu. V minulosti se v kampaních objevila například topmodelka Kate Mossová, která se stala jednou z jejích nejikoničtějších tváří v 90. letech. Velkou pozornost svého času vzbudily také odvážné reklamy na spodní prádlo se zpěvákem Justinem Bieberem, hercem Markem Wahlbergem nebo modelkou Kendall Jennerovou.
V kampaních značky se nedávno objevily i další slavné osobnosti současné popkultury, například zpěvačka Billie Eilish, modelka Bella Hadidová nebo herec Jacob Elordi.
Dakota Johnsonová se narodila 4. října 1989 v americkém Austinu, pochází z velmi slavné herecké rodiny. Její matkou je herečka Melanie Griffithová a otcem herec Don Johnson.
Celosvětovou popularitu jí přinesla především role Anastasie Steelové ve filmové trilogii Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), která z ní rychle udělala jednu z nejznámějších hollywoodských hvězd posledních let.
Objevila se ale také v řadě dalších filmů, například v dramatu Sociální síť ( (The Social Network), hororu Suspiria, thrilleru Zlý časy v El Royale (Bad Times at the El Royale) nebo ve filmu Temná dcera (The Lost Daughter). Kromě herectví se věnuje také produkci.