„Já osobně jsem si prošla velmi náročným obdobím a upřímně se stále necítím úplně sama sebou. Například moje chuť na sex je už téměř rok prakticky nulová a sama nevím, jestli je to normální,“ svěřila se bývalá pornohvězda na sociální síti.
I to jeden z důvodů, proč druhé dítě mít zřejmě nebude. Vyjmenovala jich přitom mnohem víc.
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„Před dvěma měsíci jsme se s partnerem pevně rozhodli, že druhé dítě nechceme,“ popsala s tím, že svého syna milují, ale rodičovství je pro ně náročné, protože oba hodně pracují a rádi cestují, což je s malým dítětem obtížné.
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18. srpna 2025
Navíc měla bývalá pornohvězda těžký porod a pak trauma z kojení. Vytvořil se jí absces prsu a musela na operaci. „Měla jsem pocit, že mi v té době nikdo nechtěl opravdu pomoct a stále jsem jen poslouchala, že musím dál kojit a dávat mléko. Nakonec mi nejvíce pomohl až šaman a úplné zastavení laktace,“ popsala s tím, že si laktaci musela zastavit sama.
„Také mi trvalo a stále trvá smířit se se změnami vlastního těla po těhotenství. Celý proces je pro mě mnohem delší a náročnější, než jsem si kdy představoval,“ napsala.
„A upřímně, cestování s malým dítětem není úplně relax. Samozřejmě je to krásné, ale je to úplně jiný typ cestování, než na jaký jsme byli zvyklí,“ uvedla další důvod, proč její syn bude zřejmě jedináček.
„Jediná situace, ve které bych si dnes dokázala představit druhé dítě, by byla s výraznou pomocí další osoby. A druhé dítě by pravděpodobně od začátku dostávala umělé mléko,“ dodala.
Svým sledujícím se svěřila proto, aby zjistila jejich názory, protože si dle svých slov o tom nemá s kým popovídat a byla ráda, když ji v rozhodnutí podpořili a zažitou představu, že dítě musí mít sourozence, vyvrátili.