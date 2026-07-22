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Bývalá pornohvězda Daisy Lee: Druhé dítě nechci, nemám rok chuť na sex

Autor:
  7:52
Česká hvězda filmů pro dospělé Daisy Lee

Česká hvězda filmů pro dospělé Daisy Lee | foto: Instagram @daisylee_official97

Daisy Lee (2023)
Daisy Lee zveřejnila své důvody, proč nechce mít druhé dítě.
Karolína Urbanová (červen 2025)
Daisy Lee
38 fotografií
Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (28) alias Daisy Lee, která žije se svým argentinským partnerem v Ekvádoru, napsala českým fanouškům na sociální síti otevřenou zpověď o tom, proč nechce druhé dítě. Nemá chuť na sex, má trauma z porodu i kojení, nechce si znovu kazit postavu a navíc je dítě velkým zásahem do života, který žila dřív.

„Já osobně jsem si prošla velmi náročným obdobím a upřímně se stále necítím úplně sama sebou. Například moje chuť na sex je už téměř rok prakticky nulová a sama nevím, jestli je to normální,“ svěřila se bývalá pornohvězda na sociální síti.

I to jeden z důvodů, proč druhé dítě mít zřejmě nebude. Vyjmenovala jich přitom mnohem víc.

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„Před dvěma měsíci jsme se s partnerem pevně rozhodli, že druhé dítě nechceme,“ popsala s tím, že svého syna milují, ale rodičovství je pro ně náročné, protože oba hodně pracují a rádi cestují, což je s malým dítětem obtížné.

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Navíc měla bývalá pornohvězda těžký porod a pak trauma z kojení. Vytvořil se jí absces prsu a musela na operaci. „Měla jsem pocit, že mi v té době nikdo nechtěl opravdu pomoct a stále jsem jen poslouchala, že musím dál kojit a dávat mléko. Nakonec mi nejvíce pomohl až šaman a úplné zastavení laktace,“ popsala s tím, že si laktaci musela zastavit sama.

Česká hvězda filmů pro dospělé Daisy Lee
Daisy Lee (2023)
Daisy Lee zveřejnila své důvody, proč nechce mít druhé dítě.
Karolína Urbanová (červen 2025)
38 fotografií

„Také mi trvalo a stále trvá smířit se se změnami vlastního těla po těhotenství. Celý proces je pro mě mnohem delší a náročnější, než jsem si kdy představoval,“ napsala.

„A upřímně, cestování s malým dítětem není úplně relax. Samozřejmě je to krásné, ale je to úplně jiný typ cestování, než na jaký jsme byli zvyklí,“ uvedla další důvod, proč její syn bude zřejmě jedináček.

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„Jediná situace, ve které bych si dnes dokázala představit druhé dítě, by byla s výraznou pomocí další osoby. A druhé dítě by pravděpodobně od začátku dostávala umělé mléko,“ dodala.

Svým sledujícím se svěřila proto, aby zjistila jejich názory, protože si dle svých slov o tom nemá s kým popovídat a byla ráda, když ji v rozhodnutí podpořili a zažitou představu, že dítě musí mít sourozence, vyvrátili.

karolina_official97

15. července 2026 v 22:11, příspěvek archivován: 21. července 2026 v 11:12
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Témata: pornohvězda, sex

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