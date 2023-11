V Česku je komunista snad pořád posvátnej, podivuje se Dagmar Pecková

Narodila jste se 4. dubna, ve znamení Berana. Jací Berani jsou?

Mají v sobě schopnost se prosadit. To není jen plus. Někdy to může člověka naopak brzdit.

Beran si jde za svým, nekouká napravo ani nalevo. Vy jste prý na tomhle principu měla konflikt se šéfem drážďanské opery?

Protože po mně vyjel. Já jsem dostala nabídku z berlínské Staatsoper a byla jsem na vážkách, jestli odejít, nebo ne. Pan šéf začal slibovat a přitom mi sahal na kolínko, tak dostal facku. Druhý den jsme měli odjet do Hamburku s operou Ariadna na Naxu, a když jsem ráno přišla k autobusu, dozvěděla jsem se, že nikam nejedu. Do Drážďan jsem se směla vrátit až v roce 1994. To už tam nebyl.