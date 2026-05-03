Dagmar Pecková mluví o manželství s hudebníkem Klausem Schiesserem jako o štěstí na třetí pokus. Jejím prvním manželem byl novinář Jiří Vejvoda, druhým violoncellista Aleš Kaspřík, s nímž má syna Theodora.
Právě toto manželství se pro ni stalo inspirací pro ztvárnění temperamentní Carmen v Hudebním divadle Karlín, které se tehdy režisérovi Bednárikovi zdálo až přehnané. „Já to tak měla. Já házela věci z prvního patra dolů na ulici. To bylo u druhého manžela,“ vzpomíná Pecková.
Klid našla až u třetího manžela, ačkoli ten se původně zpěvačkám vyhýbal. „Neměl rád operní zpěvačky, ale já mám metody, kdy umím vysvětlit chlapcům, že ne všechny operní zpěvačky jsou krávy,“ říká Pecková. Sama sebe nepovažuje za žádnou divu. „Když už, tak jsem držkatá diva,“ říká Pecková.
Se současným manželem má dceru Dorotheu, která je jí velice podobná. „Lidi říkají, že to je můj klon, protože když to srovnám s mými fotkami z té doby, tak opravdu vypadá jako já. Ale ona nejenom tak vypadá... Ona to bude mít v životě těžké,“ obává se Pecková.
Jsem ještě z generace, která se umí stydět, říká pěvkyně Dagmar Pecková
Dcera začala taky zpívat, ovšem jiný žánr. „Dělala bakaláře na Bauhausu ve Výmaru a tam je vysoká hudební škola, kde mají i jazzové oddělení. Dala se dohromady se třemi jazzovými muzikanty a založili kapelu, kde ona zpívá. Já k tomu byla velmi skeptická, ale zůstala jsem koukat, protože zpívá čistě a to je nejdůležitější,“ říká Pecková.
U syna podobné nadšení k muzice neproběhlo. „O synovi jsem si myslela, že má hudbu rád. Hrál na flétnu, pak na klavír, pak na cello a když mu bylo 18 let, tak slavnostně zavřel cello do futrálu a řekl: ‚Tak a končím!‘ A od té doby ani vrz,“ popsala zpěvačka.