Jsem ještě z generace, která se umí stydět, říká pěvkyně Dagmar Pecková

Operní pěvkyně Dagmar Pecková (64) vystupovala na světových pódiích a měla kariéru, jakou jí mohli všichni závidět. Nikdy ale se sebou nebyla dost spokojená a přišlo vyhoření. Dokázala se vrátit na jeviště, ale okolí jí to neusnadnilo, jak popsala v pořadu 13. komnata.
Dagmar Pecková v pořadu 13. komnata (březen 2026) | foto: Mikuláš Křepelka

„Totálně mě přestalo bavit neustále dokazovat, že ještě můžu. To byl denní boj. Neustále blbé kecy okolo,“ vysvětluje Pecková.

„Možná jsem tomu podlehla zbytečně moc. Ale jsem strašný perfekcionista, což je dvojsečná zbraň. Dokáže to člověka vyvést na vrchol a taky mě to tam dovedlo. Myslím, že dělat v zahraničí třicet let kariéru málokdo dokázal. Ale tím, jak jsem byla neustále sama se sebou nespokojená a neuměla sama sebe pochválit a kladla si neustále vyšší a vyšší nároky a cíle, tak je jasné, že se to někdy zhroutit muselo,“ říká o svém vyhoření, které přišlo před čtrnácti lety.

Že mladá generace stojí za houby? Díky ní se klasická hudba neztratí, míní Pecková

Chtěla mít perfektní kariéru i rodinu a výsledek byl, že ji začal zrazovat hlas. Ačkoli měla hlasivky v pořádku a vše bylo v hlavě, nedokázala se přenést přes představu, že něco nebude dokonalé.

„Když se mi něco nepovede, tak bych si nejraději stoupla ke vchodu a vracela vstupné. Jsem ještě z generace, která se umí stydět, když se něco nepovede,“ vysvětluje.

„Prožívala jsem šílené stavy, i když lidi poznají houby. Ze strachu, že se mi to nepovede, jsem radši přestala,“ říká Pecková, která jako jedna z mála operních pěvkyň upozornila na fakt, že ženám se s klimakteriem mění i hlas. Na hlasivce ochabuje elasticita a viskozita tkání, takže dochází ke snížení rozsahu a ztrátě nosnosti hlasu.

„Jsem ten exot, který řekl, že takhle to je, takhle to funguje a slízla jsem za to čočku. Že už nemůžu, že jsem nikdy nemohla a kdo ví, jak jsem to v tom zahraničí dělala. Nenechali na mě nit suchou,“ vzpomíná Pecková, na kterou manžel naléhal, aby šla do důchodu. To si ale neuměla představit.

„Co s tou mou energií? To má odnést jen on? Tím bych ho zabila. To mu nemůžu udělat. A taky jsem mu řekla, že by to nevydržel,“ říká zpěvačka.

„Nemít možnost vystupovat na prknech, tak bych asi strašně brzy umřela. Nevím, co by to se mnou udělalo, ale nedovedu si představit další náplň svého života,“ přiznává Pecková, která se i po odchodu z opery jeviště nevzdala a našla se v činohře. Hraje ve Studiu Ypsilon, v Jihočeském divadle i v Mladé Boleslavi.

