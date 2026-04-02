Felix Slováček přiznal, že vznik klipu nebyl vůbec samozřejmostí. „Dnes je to otázka peněz,“ svěřil se v rozhovoru pro pořad Showtime s tím, že projekt vznikl i díky podpoře blízkého přítele, který ho povzbudil, aby začal natáčet.
Skladba Noční slzy podle něj odráží chvíle, kdy člověka přepadnou vzpomínky na ty, kteří už nejsou mezi námi, a má pro něj silně osobní význam. Slováček vzpomíná kromě zesnulé dcery například i na své rodiče a bývalé kolegy a kamarády, jako byli Karel Gott nebo Ladislav Štaidl. „Ve finále je to samozřejmě hlavně Anička, ta ten klip také zakončuje,“ popisuje.
Zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková zemřela ve věku 29 let po dlouhém boji s rakovinou v neděli 6. dubna 2025. Hudebník otevřeně promluvil i o svém smutku. Přiznal, že se slzám snaží bránit, ale ne vždy to jde. „Když přijdu na hřbitov a pohladím její fotografii, tak vždycky brečím,“ řekl upřímně. Zároveň prozradil, že se svou dcerou v duchu stále „mluví“.
Na akci nechyběla ani Dagmar Patrasová, která v klipu hraje důležitou roli. Slováček ocenil, že po náročném období našla sílu dorazit. „Pro ni jako matku je to asi velmi těžké, ale zvládá to,“ uvedl. Naznačil také, že jejich vztah prochází snahou o zlepšení z obou stran.
Patrasová stále prožívá hlubokou bolest. „Když vám zemře dítě, které milujete nade všechno, nemůžete se z toho vzpamatovat,“ svěřila se. Přesto právě vzpomínka na dceru je pro ni hlavní motivací pokračovat dál. „Jsem tady kvůli Aničce,“ řekla s tím, že jí v náročném období hodně pomáhají i setkání s přáteli.
Oporu nachází také ve víře, která je podle jejích slov součástí jejího života už od dětství. Vychovali ji k ní rodiče, na které dnes rovněž s láskou vzpomíná. Dagmar Patrasovou letos čeká významné životní jubileum, 27. dubna oslaví sedmdesátiny. Jaké přání si ke svým kulatinám dá, však zatím zůstává nevyřčené.