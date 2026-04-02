S Aničkou stále v duchu mluvím, říká Slováček. Patrasovou drží víra a přátelé

Felix Slováček (82) se po delší době objevil ve společnosti po boku své manželky Dagmar Patrasové (69). Manželé společně představili nový muzikantův videoklip ke skladbě Noční slzy. V emotivním videu si zahráli oba, jeho závěr patří jejich dceři Aničce, na kterou s dojetím zavzpomínali.

Felix Slováček přiznal, že vznik klipu nebyl vůbec samozřejmostí. „Dnes je to otázka peněz,“ svěřil se v rozhovoru pro pořad Showtime s tím, že projekt vznikl i díky podpoře blízkého přítele, který ho povzbudil, aby začal natáčet.

Felix Slováček a Dagmar Patrasová na křtu muzikantova videoklipu Noční slzy (Praha, 31. března 2026)
Dagmar Patrasová v tričku s fotkou dcery Aničky na křtu videoklipu Felixe Slováčka s názvem Noční slzy (Praha, 31. března 2026)
Anna Julie Slováčková (Praha, 20. září 2023)
Felix Slováček na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)
Skladba Noční slzy podle něj odráží chvíle, kdy člověka přepadnou vzpomínky na ty, kteří už nejsou mezi námi, a má pro něj silně osobní význam. Slováček vzpomíná kromě zesnulé dcery například i na své rodiče a bývalé kolegy a kamarády, jako byli Karel Gott nebo Ladislav Štaidl. „Ve finále je to samozřejmě hlavně Anička, ta ten klip také zakončuje,“ popisuje.

Zpěvačka a herečka Anna Julie Slováčková zemřela ve věku 29 let po dlouhém boji s rakovinou v neděli 6. dubna 2025. Hudebník otevřeně promluvil i o svém smutku. Přiznal, že se slzám snaží bránit, ale ne vždy to jde. „Když přijdu na hřbitov a pohladím její fotografii, tak vždycky brečím,“ řekl upřímně. Zároveň prozradil, že se svou dcerou v duchu stále „mluví“.

Je to kruté, do léčebny jsme měli jít všichni tři, říká Patrasová o úmrtí dcery

Na akci nechyběla ani Dagmar Patrasová, která v klipu hraje důležitou roli. Slováček ocenil, že po náročném období našla sílu dorazit. „Pro ni jako matku je to asi velmi těžké, ale zvládá to,“ uvedl. Naznačil také, že jejich vztah prochází snahou o zlepšení z obou stran.

Patrasová stále prožívá hlubokou bolest. „Když vám zemře dítě, které milujete nade všechno, nemůžete se z toho vzpamatovat,“ svěřila se. Přesto právě vzpomínka na dceru je pro ni hlavní motivací pokračovat dál. „Jsem tady kvůli Aničce,“ řekla s tím, že jí v náročném období hodně pomáhají i setkání s přáteli.

Oporu nachází také ve víře, která je podle jejích slov součástí jejího života už od dětství. Vychovali ji k ní rodiče, na které dnes rovněž s láskou vzpomíná. Dagmar Patrasovou letos čeká významné životní jubileum, 27. dubna oslaví sedmdesátiny. Jaké přání si ke svým kulatinám dá, však zatím zůstává nevyřčené.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ukradni co nejvíc rekvizit z Harryho Pottera, radí původní Draco Malfoy svému nástupci

Tom Felton a Lox Pratt

Britský herec Tom Felton, který ztvárnil roli Draca Malfoye ve filmové adaptaci knih o Harrym Potterovi, potvrdil, že se pokusil kontaktovat svého nástupce v chystaném seriálu. Kromě svého...

Nebudu kupovat zajíce v pytli. Sebevědomá Aneta hledá v Naked Attraction hřebce

Aneta v Naked Attraction

Temperamentní dračice Aneta (38) přišla do Naked Attraction Česko & Slovensko s jasným cílem – najít muže, který s ní zvládne držet tempo. Sebevědomá moderátorka z Brna o sobě říká, že má na ženu...

14. dubna 2026

Vyžehlené obličeje po plastikách. Hvězdy Charlieho andílků se sešly po 50 letech

Kate Jacksonová, Jaclyn Smithová a Cheryl Laddová v Los Angeles na 50. výročí...

U příležitosti 50. výročí Charlieho andílků se v Los Angeles sešly hvězdy seriálu. Publikum v Dolby Theatre v Hollywoodu přivítalo Kate Jacksonovou, Jaclyn Smithovou a Cheryl Laddovou potleskem ve...

13. dubna 2026  14:49

Uvědomila si, že je na dně. Britney Spears dobrovolně nastoupila do léčebny

Britney Spears (červen 2024)

Britney Spears (44) se po březnovém zatčení za řízení pod vlivem drog a alkoholu rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Dobrovolně nastoupila do léčebného zařízení. K tomuto kroku ji přiměly dlouhodobé...

13. dubna 2026  12:26

Móda z divadelních cen: sexy Elizabeth Hurley se pochlubila synem i přítelem

Móda na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)

Udílení Olivier Awards si v londýnské Royal Albert Hall nenechala ujít spousta známých tváří. Elizabeth Hurley fotografům zapózovala se synem Damianem i partnerem Billym Rayem Cyrusem. Podívejte se,...

13. dubna 2026  12:25

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy sledovat nové díly

Survivor 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

13. dubna 2026  12:10

Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem

Bonnie Wrightová (2016)

Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, oznámila radostnou novinku. Čeká druhé dítě. Fanouškům to prozradila prostřednictvím...

13. dubna 2026  10:20

Podivné vedlejší účinky botoxu. Kudrowová z Přátel se ho kvůli nim zřekla nadobro

Lisa Kudrowová v Los Angeles na premiéře třetí řady seriálu Návrat na výsluní...

Herečka Lisa Kudrowová končí s botoxem. Dvaašedesátiletá hvězda Přátel sice proceduru poprvé podstoupila až před dvěma lety, uvedla však, že se u ní po injekcích proti vráskám objevil nepříjemný...

13. dubna 2026  9:25

Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

Ewa Farna a Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Mirai Navrátil (33) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s Ewou Farnou (32), aby představili společný videoklip, v němž si moderátor Dědek zahrál ještěřího padoucha. Nový duet ale není jediná věc,...

13. dubna 2026

Slavná je i v Německu. Jana Nagyová však radši zapírala, že hrála Arabelu

Premium
Jana Nagyová (Karlovy Vary, 6. července 2022)

Kdyby mi zítra řekli, že si mám oholit hlavu, tak to udělám. Dneska jsou k dostání tak skvělé paruky, že to nikdo nepozná. A vlasy zase dorostou, říká Jana Nagyová, která přišla na premiéru filmu...

13. dubna 2026

