Je to kruté, do léčebny jsme měli jít všichni tři, říká Patrasová o úmrtí dcery

„V nemocnici jsem byla proto, že můj manžel a syn se tak rozhodli, tak jsem se podrobila. Člověk je psychicky úplně na dně, když vám zemře vlastní dítě. Myslím, že jsme tam měli jít všichni tři. Ten pocit je neskutečný, máte to v hlavě ve dne i v noci. Pořád to máte v mysli, pořád se vám objevují obrazy z minulosti, co jste s ní prožili, je to opravdu hrozné. Už nikdy nebudu tak šťastná, jako jsem byla, když ona žila,“ svěřila se Dagmar Patrasová ve čtvrtečním rozhovoru pro pořad Showtime.

Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší (Praha, 2023)

„Osobně jsem momentálně v takové situaci, že se s tím já osobně vyrovnat ještě nedokážu. Jak se říká, čas všechny rány zahojí a všechno přebolí, ale tohle je tak krutá rána do srdce, že si myslím, že v mém případě to nikdy nepřebolí, ale může se to jen trochu utlumit,“ míní.

„Dítě, které jsem milovala a které jsem si vyprosila od pánaboha, abych ji měla, odešlo. Je to hrozná krutost,“ říká herečka s tím, že po návratu z léčebny jí doma těší její zvířata, pes a kočka. „Naštěstí mám zvířátka, jsou tak empatická, cítím, že všechno vědí. Jsou moc hodní a milí a tím mi pomáhají,“ popisuje.

S manželem Felixem Slováčkem a synem Felixem Slováčkem mladším si o odchodu Aničky příliš nepovídají. „Myslím, že by to ani ničemu nepomohlo,“ vysvětluje.

Radost jí dělají i vnoučata. „Dva kluci od syna, to jsou andílci, má rodina. A také naše vlčice a kočka, ty jsem v léčebně také nakreslila, protože tam se lidé zaobírají různými činnostmi a aktivitami,“ dodává Patrasová.

Anna Julie Slováčková zemřela po dlouhém boji s rakovinou v neděli 6. dubna 2025 ve věku 29 let.

Dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka se věnovala od dětství hudbě: učila se na klavír a studovala zpěv. Svůj talent uplatňovala také v pořadech pro děti, které uváděla její matka. V roce 2014 začala účinkovat v muzikálu Sněhová královna, kde hrála hlavní postavu Gerdu. Právě muzikály jako Alenka v kraji zázraků nebo Krysař byly její hlavní doménou.

Kromě toho vystupovala i jako moderátorka, televizní herečka a zpěvačka, například s hudební skupinou Aura. Svou poslední sólovou desku vydala v roce 2023. Mezi její nejposlouchanější hity patří skladby Slunečnice, Nepopsaná, duet s Pokáčem I když jsme plešatý a singl Jsi ve mně napořád, který nazpívala ve spolupráci s Lipem.