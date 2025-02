Místo toho, aby se Dagmar Patrasová vydala na natáčení pořadu Sejdeme se na Cibulce, popíjela ve vietnamské restauraci, kam si pro ni musel přijít její manžel Felix Slováček, píše Expres.cz, který pořídil i fotografie zpěvačky.

„Já tam přišel, byli tam dva policajti a Dáda tam seděla podělaná a úplně hotová. Byli rádi, že jsem tam přišel, protože ji nemuseli vést na záchytku. Chtěli ji tam odvést, takže byli rádi, že se jí mohli zbavit. Odvezl jsem ji domů,“ uvedl Slováček, podle kterého jeho žena stále tvrdí, že nepije a léčit se nechce.

Ohledně nepřítomnosti Dagmar Patrasové se v úterý vyjádřil i moderátor Aleš Cibulka. „Moc jsem si přál, aby Dáda dorazila a rozptýlila všechny dohady a pomluvy. Bohužel se to nestalo. Strhl se neskutečný bulvární humbuk. Nevybíravý, drsný, někdy i vulgární. Moc prosím, uvědomme si, že Dagmar Patrasová je dáma, která v české kultuře mnohé dokázala, natočila desítky filmů, na jejích dětských pořadech vyrostly celé generace dětí,“ píše moderátor v příspěvku na Instagramu.

„Celý svůj život rozdávala radost a z vlastní zkušenosti můžu říct, že při takové práci je výdej vlastní energie tak ohromný, že si prostě po čase začne vybírat svou daň. A každý tu situaci řeší svým způsobem. Uvědomme si, prosím, že Dagmar je zároveň maminkou dvou dětí, babičkou, jak víme, prožívá i velké soukromé vypětí. Nikdo z nás si prostě nemůže dovolit soudit to, co sám neprožívá. Je jednoduché načapat někoho ve chvíli, kdy je na dně a popást se na jeho neštěstí. Je to nevkusné a hnusné,“ pokračuje.

„Jak se má člověk znovu postavit na nohy, když se o sobě neustále dočítá mnohdy nechutné nepravdy? Teď mi možná řeknete, že si to způsobuje sama, ale zkuste se vžít do situace člověka, který se snaží dostat ze spárů démona a je neustále srážen na zem? A nemá možnost bojovat v klidu a v soukromí. Vzpomínáte? Tohle už tu jednou bylo s Ivetou Bartošovou. A víme, jak tragicky to dopadlo,“ dodal Cibulka s tím, že se na herečku nezlobí a naopak ji zve na další natáčení. Na konec roku chystá velkou oslavu na počest 45 let od premiéry seriálu Arabela. „A tam budeš zářit!“ vzkázal Patrasové.

Herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová si v srpnu 2023 kvůli své jízdě pod vlivem alkoholu a nabourání vysloužila dvouletý zákaz řízení a musela uhradit peněžitý trest 200 tisíc korun.

Blízko svého bydliště na Vinohradech měla Dagmar Patrasová nehodu už na Vánoce roku 2018. Roli v ní hrál opět alkohol. Při orientační dechové zkoušce jí naměřili dva a půl promile. Herečka přitom rázně popřela, že by pila. Až později přiznala, že byla v době nehody pod vlivem alkoholu.