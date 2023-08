Místům, odkud není vidět obloha, se vyhýbám, říká meteoroložka Honsová

Ačkoliv je Dagmar Honsová propagátorkou oboru meteorologie už pěknou řádku let, nástup do moderátorského týmu nejsledovanějšího pořadu o počasí byl na konci jara přece jen zásadní zatěžkávací zkouškou. „Byla a je to obrovská změna. Těch emocí mám stále hodně – od pokory přes adrenalin až po nadšení,“ popisuje známá meteoroložka své dojmy.

Když v komedii Nestyda Jiří Macháček coby moderátor relace o počasí zjistí, že úspěšnost dlouhodobých předpovědí je jen okolo 40 procent, zeptá se kolegů, jestli by tedy nebylo lepší předpověď hlásit obráceně. Nemá tak trochu pravdu?

Děkuji za tuto otázku, protože konečně mohu uvést na pravou míru, že úspěšnost předpovědi počasí se pohybuje nikoliv na 40 procentech, ale na 65 procentech. Zároveň platí, že se lépe předpovídají teploty než srážky. Dlouhodobé předpovědi nebývají zrovna hobby meteorologů, protože úspěšnost s předstihem na delší časové období skutečně samozřejmě výrazně klesá, ovšem nutí nás do nich zejména veřejnost, diváci. Po těch letech, co se počasí věnuji, si troufám tvrdit, že jsme národ „plánovačů“, protože snad není den, aby se mne někdo na dlouhodobou předpověď nezeptal.