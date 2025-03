Nejkrásnější období v mém životě, vzpomíná Havlová na prvního manžela

„Dostala jsem poštou fotku, kde jsem s prvním manželem v době našich studentských let. Bylo to nejkrásnější nebo jedno z nejkrásnějších období v mém životě. Dovedete si tipnout, kolik nám je let? Manžel byl starší. Není to svatební foto!“ napsala Havlová na Instagramu.

Kromě pochvaly, jak to páru sluší, si topmodelka Eva Herzigová v komentářích tipla, že herečce je na fotce 16 let. Havlová to později potvrdila.

Dagmar Havlová, za svobodna Veškrnová, už dříve prozradila, že se s Radvítem Novákem znala od svých 14 let. Studovali spolu Dramatickou konzervatoř v Brně, posléze Janáčkovu akademii. V 17 letech se kamarádství přerodilo v lásku, která vyvrcholila manželstvím a narozením jejich dcery Niny.

V roce 1980 se manželé po pěti letech rozvedli a o dva roky později se podle slov Havlové jejich cesty rozdělily. Pár ale nadále zůstal přáteli i díky vzájemné úctě a prý i jejich specifickému humoru.

„Radvít byl vševzdělaný renesanční člověk. Má první láska. Za 13 společných let mě naučil orientovat se ve výtvarném umění, architektuře, historii, literatuře, hudbě...,“ napsala herečka na Facebooku, když Radvít Novák 9. listopadu 2015 ve věku 63 let zemřel. „Nad jeho srdeční nemocí nešlo zvítězit. Bojoval dlouho a statečně. Jsem šťastná, že mi bůh dovolil držet ho za ruku, když se odebral k němu.“