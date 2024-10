Má role první dámy? My jsme s manželem vše platili sami, říká Dagmar Havlová

„Donesla se ke mně informace z médií, že jsem údajně požadovala i já finanční odměnu za vykonávání služby na Hradě v době, kdy byl manžel prezidentem republiky,“ začala své vyjádření na Instagramu Dagmar Havlová.

Tato informace se podle ní nezakládá na pravdě. „Je nepravdivá, lživá a zavádějící. Všechny výdaje na reprezentaci doma i v zahraničí, stejně jako náklady spojené s pobytem na zámku v Lánech a bydlení ve vlastním domě byly výhradně hrazeny z našich vlastních finančních prostředků. A rozhodující roky mi nebyly započteny do důchodu, i když jsem zastávala činnost, která patřila funkci ombudsmana a jeho kanceláře. Ta byla zřízena v roce 2000 – Ochránce lidských práv,“ dodala bývalá první dáma.

Tu na Instagramu okamžitě podpořilo mnoho sledujících, včetně známých osobností, jako jsou Bára Basiková, Martina Jandová, či Ornella Koktová.

Dagmar Havlová se vyjádřila v souvislosti s novinkou, že s výdaji na činnost a reprezentaci první dámy by měl nově – poprvé v historii – pomoci stát. Od nového roku by měla být v účinnosti novela zákona o Kanceláři prezidenta republiky, která první dámě přiznává paušální náhradu výdajů spojených s doprovázením prezidenta při výkonu jeho funkce ve výši třicet procent nezdanitelné víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky. To by pro současnou první dámu Evu Pavlovou aktuálně představovalo částku 95 250 korun měsíčně.

Český prezident Petr Pavel se počátkem října k této informaci kvůli kontroverzím vyjádřil. „První dáma, stejně jako prezident, slouží této zemi. Společně pracují na konkrétních tématech, reprezentují, cestují. Považuji za správné, aby i výdaje první dámy za její podíl na službě této zemi byly správným způsobem oceněny,“ řekl s tím, že podle něj není správné, aby doba, kterou první dáma stráví službou, nebyla započítána do důchodu a aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění.

„To je nefér. A jsem chtěl to napravit. Nikdy jsem nežádal navýšení finančních prostředků, naopak můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na moji manželku tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi,“ dodal Pavel.

Český prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva Pavlová na recepci před korunovací britského krále Karla III. (Londýn, 5. května 2023).

Dagmar Veškrnová byla oblíbenou herečkou díky desítkám divadelních, filmových a televizních rolí. O jejím vztahu s prezidentem se veřejnost dozvěděla v listopadu 1996, kdy se starala o Havla po operaci, při které mu lékaři odebrali část pravé plíce.

Václav Havel a Dagmar Veškrnová uzavřeli sňatek 4. ledna 1997 na žižkovské radnici v Praze 3. Slavnostní akt byl přísně soukromý a do poslední chvíle bedlivě utajován. Zúčastnili se ho pouze herci Jan Tříska a Táňa Fischerová jako svědci a dcera nové první dámy Nina.

Po svatbě hereččina obliba klesla a ta si jen pomalu získávala sympatie veřejnosti zpět. Výrazně jí v tom pomohlo, když na jaře 1998, rok a čtvrt po svatbě, neúnavně pečovala o vážně nemocného manžela. Postupně se stala oblíbenou i uznávanou první dámou, a to i díky působení v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Havel s druhou manželkou zůstal až do své smrti v prosinci 2011.