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V Bardotkách jsem snad stokilová. Díky Pořízkové jsem zhubla, směje se Havlová

Renato Salerno
Dagmar Havlová (73) a Eva Holubová (66) si ve filmu Bardotky zahrály po boku topmodelky Pavlíny Pořízkové (61). V rozhovoru pro iDNES.cz prozradily, čím je Pořízková překvapila, proč bylo natáčení mimořádně vyčerpávající i co podle nich znamená být skutečnou „Bardotkou“.

Filmové Vary

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Bardotky - Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová
Dagmar Havlová v Karlových Varech (9. července 2026)
Eva Holubová v Karlových Varech (9. července 2026)
Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová ve filmu Bardotky (2026)
41 fotografií

Jak se vám pracovalo s topmodelkou Pavlínou Pořízkovou?
Dagmar Havlová: Krásně. Pavlína vyzařuje neuvěřitelně pozitivní energii. Byla velmi ochotná a dávala nám rady, jak pečovat o pleť nebo co jíst. Když jsem pak viděla první sestřih filmu, měla jsem pocit, že vážím snad sto kilo!
Eva Holubová: A já dvě stě. (smích)
Dagmar Havlová: Vzala jsem si z Pavlíny příklad a celý rok jsem jedla pestrou a vyváženou stravu. Podařilo se mi hezky zhubnout, i když ještě nejsem na váze, kterou bych si představovala.
Eva Holubová: Myslí tu ze sedmnácti let.

Takže vás Pavlína Pořízková inspirovala i mimo natáčení?
Dagmar Havlová: Určitě ano.
Eva Holubová: Pracovalo se nám spolu moc dobře. Nejtěžší ale bylo tempo natáčení. Program byl neuvěřitelně nabitý.
Dagmar Havlová: Byly jsme opravdu strašně unavené. Natáčelo se ve velmi krátkém čase a člověk musel únavu neustále překonávat. I proto jsme během natáčení víc jedly, což jsme vedle Pavlíny úplně nechtěly. (smích)
Eva Holubová: Pavlína je navíc úplně normální. To, že je světová supermodelka, si vedle ní vůbec neuvědomíte, protože se tak nechová. Byly jsme tam prostě tři herečky, které se snažily co nejlépe zahrát své role. A navíc jsme měly skvělý scénář.

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Co pro vás bylo během natáčení nejnáročnější?
Dagmar Havlová: Já jsem občas potřebovala chvilku úplného klidu. Jsem z nás nejstarší, takže jsem si musela odpočinout od všech podnětů, zklidnit hlavu i emoce, abych mohla pokračovat dál.
Eva Holubová: Ale to bylo hlavně tím, jak nabitý harmonogram jsme měly.
Dagmar Havlová: Přesně tak. Kdyby mezi natáčením byly delší pauzy, bylo by to mnohem snazší.
Eva Holubová: Jenže dnes už si to produkce většinou nemůže dovolit.
Dagmar Havlová: Bohužel. Dnes rozhodují hlavně peníze.

Co pro vás znamená být Bardotkou?
Dagmar Havlová: Být vnitřně svobodnou ženou, která se raduje ze života navzdory všem nesnázím.
Eva Holubová: To je nádherné. To si někam napište a opakujte si to. Myslím, že už to nikdy nikdo neřekne lépe!

Bardotky je především film pro ženy. Co v něm podle vás najdou mužští diváci?
Eva Holubová: Nás. (smích) V různých životních polohách. Krásnou roli tam má také Václav „Ťulda“ Brousek, který zastupuje mužský pohled. Ale víte co? Na tohle by měli odpovídat spíš diváci než my. Počkejte si po projekci před kinem a zeptejte se jich. My bychom o tom teď jen teoretizovaly.

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