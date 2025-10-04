Dagmar Havlová trpí klaustrofobií. Nemůže proto na Margitův koncert do O2 areny

Konečně se vyjádřila k tomu, proč před lety ze dne na den pověsila herectví na hřebík. „Asi jsem měla syndrom vyhoření,“ říká Dagmar Havlová, která přišla svému kamarádovi Štefanu Margitovi pokřtít desku duetů Andělé strážní.
Dagmar Havlová (2. října 2025)

Dagmar Havlová (2. října 2025)

Dagmar Havlová a Štefan Margita (2. října 2025)
Dagmar Havlová a Václav Havel
Dagmar Havlová a Václav Havel, který se zotavoval po operaci (1998).
Dagmar Havlová s mušlí, která je symbolem Svatojakubské cesty.
„Odešla jsem z divadla v největší slávě, v největším rozpuku, v době velkého sukcesu Návštěvy staré dámy, ve které jsem hrála Kláru Zachanassianovou. To představení mělo opravdu úspěch, bylo na hodně dlouho dopředu vyprodáno. Takže jsem si najednou řekla: Dost! Chci žít,“ prozradila Dagmar Havlová.

A záhy poté prohlásila, že už nebude ani točit filmy. „Protože mi chodily scénáře, které se nedaly dočíst, natož natočit. A já jsem ani neměla chuť je přepisovat,“ zdůvodňuje své rozhodnutí.

Smímek z filmu Bardotky

Naštěstí nebylo definitivní. Příští léto by měly jít do kin hned dva celovečerní snímky, ve kterých hraje. Na tragikomedii s Bohdanem Slámou pracovala tři roky. „Už jsem ani nevěřila, že ho dotáhneme do konce,“ popisuje proces, kdy se částečně podílela i na scénáři, zejména na své roli. „Obsah nemůžu vyzrazovat, ale ten film bude krásný, jak se ukazuje ve střižně. Byla to pěkná práce, zajímavá role, ale vzhledem k té mé úloze, která je tam velmi složitá, mi to sebralo hodně přípravy, času a nervů.“

A pak přišly v červnu Bardotky s Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou. Další náročná práce. „Točily jsme dvanáct hodin denně, s příjezdem, odjezdem, nalíčením a odlíčením to ale celé trvalo osmnáct hodin. Spala jsem minimálně a ještě máme před sebou poslední tři natáčecí dny,“ vyzradila bývalá první dáma.

„Na hlavě mám takovou zvláštní kreaci ofiny, kterou zatím nemůžu ukázat, tak proto mám ty brýle takhle nasazené,“ zdůvodňovala svůj outfit. „Je to letní komedie, ale bude tam i smutná melancholická část, hádka dvou žen, ve které figuruji,“ dodala. I v tomto případě spolupracovala na scénáři.

Dagmar Havlová

Se Štefanem Margitou pojí Dagmar Havlovou letité přátelství. I když daleko víc než s operním pěvcem se stýkala s jeho zesnulou ženou Hanou Zagorovou. „Byly si blízké, rozuměly si. Chodily spolu na večeře nebo na šampíčko,“ vzpomíná vdovec. „Když jsme pak s Hankou společně slavili narozeniny, to nám bylo dohromady sto padesát, tak jsme Václava Havla, v té době ještě prezidenta republiky, pozvali s Dášou do restaurace Soho. On už se tenkrát necítil dobře, tak nebylo jisté, jestli se oslavy zúčastní, ale nakonec přijel,“ vzpomíná vděčně Margita. Od Havlových dostali krásnou skleněnou vázu, kterou má dodnes.

Když zpěvačka před třemi lety zemřela, začali si s Dagmar Havlovou psát. „Vždycky, když mi bylo smutno nebo jsem měl špatný den, dostal jsem zničehonic od ní esemesku: Jsi v pořádku? Jako by to na tu dálku vycítila,“ vypráví Margita. „A teď, když vedle mě stála, tak jsem cítil tu její sílu a energii. Tam něco musí být, to není náhoda.“

Dagmar Havlová a Václav Havel

„Měl jsem Václava Havla moc rád. Kdo to nezažil, tak to nepochopí, ale já nikdy nezapomenu, jak jsme po pádu komunismu prvně mohli sednout do letadla, auta nebo vlaku a dostat se bez problémů kamkoliv do světa. To byl pro mě strašně silný moment a za to jsem mu vděčný,“ říká o bývalém disidentovi a posléze prezidentovi operní zpěvák.

Jejich vztah s Dagmar Havlovou je důvěrný. „Já se jí svěřuji. Dáša je dobrá psycholožka, úžasná a hlavně upřímná bytost, to mám na ní moc rád,“ říká Margita, který stejně jako herečka udivuje svojí velmi štíhlou postavou. Jako by souběžně drželi nějakou dietu. „Snažím se, nežeru,“ objasnil Margita stručně a výstižně svůj úbytek váhy.

Na desce Andělé strážní, kterou vydává u Supraphonu, a na níž zpívá mimo jiných s Ivanou Chýlkovou, Bárou Hrzánovou a Kateřinou Kněžíkovou má i duet s Hanou Zagorovou, který vyšel už na její poslední řadové desce Já nemám strach. Teď ovšem v jiném aranžmá. Ale opět s jejím hlasem, protože moderní technologie ho umožnily z předešlé nahrávky „vypreparovat“.

Dagmar Havlová a Štefan Margita (2. října 2025)

„Ta písnička s Hankou mě úplně dostala, je to moc krásný a dobrý nápad,“ ocenila ho i Havlová. „Z tvého hlasu na té desce je slyšet bolest duše, a to dojímá,“ pronesla směrem k Margitovi.

Během křtu se vzduchem vznášela vůně oblíbeného parfému Hany Zagorové, aby symbolicky byla v tento výjimečný den „u toho“ i ona. Používala Angel od Thierry Muglera. A celá slavnostní událost se odehrála na svátek andělů strážných, což nejspíš ani sami organizátoři tohoto křtu netušili. Jako by se všechny síly spojily, aby pomohly této desce na svět.

Příští rok bude mít Štefan Margita u příležitosti svých sedmdesátin koncert v O2 areně, kde by s ním měly vystoupit vyjma Lucie Bílé všechny umělkyně, s nimiž zpívá na desce. Monika Absolonová, Jitka Čvančarová, Marta Jandová, Olga Lounová, Gabriela Soukalová… Dagmar Havlová ho ale neuslyší. „Já do O2 areny nemůžu, já tam mám klaustrofobii,“ omluvila se. Margita jí ale okamžitě nabídl náhradní řešení: „Já ti zazpívám doma.“

Dagmar Havlová trpí klaustrofobií. Nemůže proto na Margitův koncert do O2 areny

Konečně se vyjádřila k tomu, proč před lety ze dne na den pověsila herectví na hřebík. „Asi jsem měla syndrom vyhoření,“ říká Dagmar Havlová, která přišla svému kamarádovi Štefanu Margitovi pokřtít...

