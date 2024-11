Je hlasem Fosterové i Bullockové. Nervy má ale z dabování milostných scén

Dagmar Čárovou musel v její první dětské roli, shodou okolností, někdo dabovat. „Bylo mi šest a byla jsem celkem zlobivá holčička, která před svou první premiérou běhala v loužích a různě pokřikovala, až ztratila hlas! Paní režisérka Dismanová vymyslela trik, co s tím udělat. Před svou replikou jsem se vždy otočila a řekl to za mě prostě někdo jiný,“ vzpomínala herečka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dagmar Čárová v seriálu Malý pitaval z velkého města (1982)

Tato zkušenost ji ke kariéře herečky definitivně nenavedla. Před nástupem na DAMU zvažovala studium archeologie, jelikož vždy milovala cestování. Lákala ji i divadelní věda, ale nakonec zvítězilo herectví.

Setkání s manželem

Svoji první filmovou roli získala ještě jako studentka DAMU. Hrála sestřičku v kultovním seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Zahrála si i v několika filmech, ale jinak se oddala především divadlu.

„Můj první principál byl Josef Větrovec v divadle E. F. Buriana. Na svůj první vstup do velkého divadelního světa samozřejmě nezapomenu nikdy. Tam jsem mimochodem potkala svého manžela Petra Olivu,“ vzpomínala.

Dagmar Čárová a Petr Oliva

„Další principál byl František Ringo Čech, kterému mě doporučil Jan Kačer se slovy, že jsem dobrá herečka, která něco vystudovala. Na své poslední angažmá v Divadle Radka Brzobohatého vzpomínám s nostalgií,“ vyjmenovala své působivé zkušenosti.

Angažmá v divadlech ji dobře připravilo na kariéru v dabingu, kterému se téměř výhradně věnuje od devadesátých let.

Hozená rukavice

Seznam filmových hvězd, kterým propůjčila svůj hlas, je vskutku vyčerpávající. Televizní diváci ji ale mají nejvíc spojenou s Jodie Fosterovou a Sandrou Bullockovou, kterou dabovala ve více než dvaceti filmech.

I s lety praxe v branži se však stále po týká s výzvami. „Největší oříšek pro mě, anebo spíše hozená rukavice, byla Emma Thompsonová ve filmu Kouzelná chůva Nanny McPhee. Bylo těžké přizpůsobit se její mluvě, protože měla od maskérů deformovanou pusu. Emma měla vycpané velké tváře, což samo o sobě deformuje mluvu. Tak jsem se zakousla do tužky, a mluvila jsem přes tužku. Zkoušeli jsme, jestli se to podobá tomu, co Emma říká, a nakonec to dopadlo dost dobře,“ popsala svoje kreativní řešení v rozhovoru pro web Taneční magazín.

Improvizaci a adaptaci na zvláštnosti projevu různých zahraničních hvězd má herečka v malíčku, k některým náležitostem dabingu má ale stále výhrady. „Co je k nepřežití, jsou milostné scény. Z toho je zoufalý asi každý dabingový herec. Když tohle nastane, vždycky se modlíme, aby šel milostný zvukový záznam nějak vzít z originálu,“ přiznala pro iDNES.cz.

V posledních letech mohli diváci Dagmar Čárovou vidět třeba v oblíbeném seriálu Policie Modrava, kde ztvárnila recepční hotelu.