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Kašpárka mám pod kontrolou, uklidňuje Vondráček herečky při postelových scénách

Tereza Hrabinová
  16:43
Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024)

Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024) | foto: Teki Shine/FTV Prima

Herec a dabér Jan Vondráček namlouvá hlášení do vozů MHD v Praze. (24. října...
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Dagmar Hazdrová provázela svým hlasem cestující v pražských tramvajích a...
Jan Vondráček vystřídal Dagmar Hazdrovou.
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Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na place zahání humorem. Herecké kolegyně prý uklidňuje svéráznou průpovídkou odkazující na jeho původní profesi loutkáře.

Herec a dabér Jan Vondráček je už třicet let spojený s Divadlem v Dlouhé, diváci ho ale znají také z filmů a televizních seriálů. Jeho hlas navíc od roku 2023 provází cestující v pražských tramvajích a autobusech.

Jan Vondráček

  • Je českým hlasem Patricka Janea v Mentalistovi a barmana Vočka ze Simpsonových.
  • Za dabing hlavní postavy Mentalisty získal v roce 2010 diváckou Cenu Františka Filipovského.
  • Za ztvárnění Lelia v Goldoniho hře Lhář obdržel Cenu Alfréda Radoka.
  • Hraje na několik hudebních nástrojů, zpívá, aranžuje a skládá hudbu k divadelním inscenacím.
  • Pro audioknihu Hobit, vydanou Supraphonem v roce 2003 na třech CD, namluvil všechny postavy a nazpíval písně.
  • V anketě o nový hlas pražských tramvají a autobusů získal více než 62 procent z 200 tisíc hlasů.
  • Pro Pražskou integrovanou dopravu namluvil téměř 11 tisíc hlášení.

K divadlu měl blízko odmalička. Jan Vondráček se narodil v pražské Libni. Jeho otec Václav byl pánským krejčím a ochotnickým hercem a syna často brával na představení.

Objevil se také ve dvou filmech režiséra Juraje Herze. V Petrolejových lampách ztvárnil Machoně, muže v posledním stadiu syfilidy, a v Morgianě sluhu jedné z postav Ivy Janžurové.

Když bylo Vondráčkovi devět let, o otce přišel. Herecká tradice však v rodině pokračuje a na jeviště se vydal také jeho syn Vojtěch.

Jan Vondráček vystudoval loutkářskou katedru DAMU, působil v Dejvickém divadle a od roku 1996 je členem souboru Divadla v Dlouhé.

V neděli 16. srpna oslavil 60. narozeniny.

Postelové scény nejraději hraje s kamarádkami

Přestože se intimním scénám vždy spíše vyhýbal, za svou kariéru jich natočil překvapivě mnoho. Nejraději je prý hraje s dlouholetými kamarádkami. „Když se známe léta letoucí, nemůže tam nic vzniknout,“ vysvětlil před dvěma lety ve Všechnopárty Karla Šípa.

S Klárou Melíškovou během intimní scény v seriálu Dabing Street žertovali nad absurditou své profese. „Seděla na mně a říkala: ‚Teď si představ, že zavolají děti a my jim řekneme, že jsme v práci,‘“ vzpomínal.

Při natáčení sexuálních scén se prý většinou snaží odlehčit atmosféru a svým kolegyním připomíná, že jako vystudovaný loutkář „má svého kašpárka pod kontrolou“.

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Zkolaboval a diváci mu tleskali

Ve stejném díle Všechnopárty Karla Šípa Vondráček zavzpomínal také na fyzicky náročnou inscenaci Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, kterou s kolegy hráli přibližně čtrnáct let.

„Byli jsme tři magoři, kteří vtrhli do divadla a za 120 minut zahráli kompletní dílo Williama Shakespeara. Bylo to hrozně rychlé, Otello byl třeba rap na tři minuty,“ popsal herec.

Jednou však přišel do divadla poté, co přechodil dvě chřipky. „Po hodině a půl jsem zkolaboval. Nevěděl jsem, kde jsem ani co říkám. Lidé to nepoznali, ale syn, který seděl na balkoně, už věděl, že je zle,“ vyprávěl Vondráček.

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Z jeviště ještě dokázal odejít, v zákulisí se však jeho stav prudce zhoršil. „Nemohl jsem chodit. Slyšel jsem, jak si kolegové na forbíně rozebírají moje texty, a já tam ležel, nemohl dýchat ani se zvednout. Říkal jsem si: Takhle to jednou bude. Umřu na jevišti a kolegové si rozeberou moje texty.“

Když herci oznámili, že představení kvůli Vondráčkovu kolapsu končí, publikum se rozesmálo a začalo tleskat. Kvůli bláznivému charakteru inscenace se diváci domnívali, že jde o další připravený vtip. Potlesk herce provázel dokonce i ve chvíli, kdy ho odváželi na nosítkách.

„Myslel jsem, že jsi nesmrtelný“

Sanitkou s ním jel syn Vojtěch, který ani v dramatické situaci neztratil smysl pro humor. „Tati, připadám si jako v nezávislém holandském filmu. Syn veze otce do nemocnice. Myslel jsem, že jsi nesmrtelný, ale budu to muset přehodnotit,“ řekl prý otci.

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Kvůli špatným výsledkům si lékaři nechali Vondráčka na jednotce intenzivní péče. Herec však okamžitě začal řešit, že následující den musí do Českého rozhlasu. „Já už vás herce nebudu léčit, vy jste úplní magoři,“ reagoval prý lékař.

Po dvou dnech spánku se Vondráčkův stav výrazně zlepšil. Přestože měl několik týdnů odpočívat, už následující pondělí znovu stál na jevišti.

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