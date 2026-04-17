Zpěvák D4vd byl zatčen, je podezřelý z brutální vraždy čtrnáctileté dívky

Policie v Los Angeles zatkla zpěváka D4vda (21) pro podezření z vraždy nezletilé dívky, jejíž tělo se našlo v kufru jeho auta. Úspěšný americký hudebník a hvězda platformy TikTok, jehož úřední jméno je David Anthony Burke, čelil vyšetřování kvůli vraždě čtrnáctileté Celeste Rivasové Hernandezové.
Zpěvák David Anthony Burke, známý jako d4vd (2025)

Zpěvák David Anthony Burke, známý jako d4vd (2025) | foto: Profimedia.cz

Tělo Celeste Rivas Hernandezové bylo nalezeno v kufru zpěvákova auta.
Tělo čtrnáctileté Celeste bylo nalezeno 8. září 2025 v kufru zpěvákova vozu...
Pátrání po Celeste Rivas Hernandezové mělo bohužel smutný konec.
Policie dívčiny pozůstatky loni v září objevila v kufru zpěvákova vozu značky Tesla. Policejní oddělení města Los Angeles ve čtvrtek oznámilo, že podezřelý, který se proslavil písněmi jako Romantic Homicide (Romantické usmrcení), je ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. Případ bude podle policie v pondělí předán úřadu okresního prokurátora.

Otázky o dívčině úmrtí se hromadily od 8. září, kdy vyšetřovatelé její tělo nalezli ve zpěvákově autě na odtahovém parkovišti v Hollywoodu poté, co obdrželi hlášení o zápachu vycházejícím z vozidla. Vůz byl registrován na Burkeovu texaskou adresu.

Soudní lékař podle stanice BBC shledal, že tělo bylo v pokročilé fázi rozkladu a že mrtvá dívka byla v autě nejspíš dlouho. Úřady příčinu úmrtí neoznámily.

Zpěvák David Anthony Burke, známý jako d4vd (2025)
Tělo Celeste Rivas Hernandezové bylo nalezeno v kufru zpěvákova auta.
Tělo čtrnáctileté Celeste bylo nalezeno 8. září 2025 v kufru zpěvákova vozu značky Tesla na parkovišti.
Pátrání po Celeste Rivas Hernandezové mělo bohužel smutný konec.
Rodina Rivasové Hernandezové ji nahlásila jako pohřešovanou v dubnu 2024. Nebylo to poprvé, co utekla z domova v Lake Elsinore, vzdáleného asi 120 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno její tělo. Sousedé rodiny podle deníku Los Angeles Times dceru přistěhovalců ze Salvadoru znali jako dívku, která téměř denně chodila do obchodu na rohu kupovat sladkosti a limonádu.

Když se v médiích objevily zprávy o nálezu jejích pozůstatků, Burke zrovna koncertoval na turné Withered World Tour. Jeho mluvčí v té době uvedl, že zpěvák s úřady plně spolupracuje. Burke později zbytek turné zrušil.

Média upozorňují na určité možné spojitosti mezi D4vdem a obětí. Celeste měla tetování s nápisem „Shhh“, stejný motiv má na prstu i zpěvák. Matka dívky navíc uvedla, že její dcera měla mít přítele jménem David.

Fanoušci na sociálních sítích spekulují například o tom, že nezletilá dívka byla se zpěvákem těhotná a on se jí proto zbavil. Policie dosud žádné přímé propojení mezi zpěvákem a obětí oficiálně nepotvrdila.

