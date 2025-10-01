Cyril Matějka pracuje v nemocnici v Jablonci nad Nisou. „Jsem tam moc spokojený,“ říká. Setkává se tam ale s řadou věcí, kterým by šlo s trochou osvěty předejít. Rozhodl se proto točit videa, v nichž vyvrací řadu mýtů, které kolují mezi rodiči. Jedním z těch nejrozšířenějších je nesrážet horečku, dokud nedosáhne určitého stupně.
„Špatně snáším, když se říká, že dítě se má s horečkami poprat,“ říká Matějka. „Je to podle situace, podle chování toho dítěte. Nejde jen o to číslo. Nám vadí, když rodiče mají jako alfu omegu teploměr a měří to pochybně,“ vysvětluje.
Ve svých příspěvcích radí rodičům, jak zvládnout teploty, zvracení, hnis v oku nebo jak vyndat klíště. Pro názornost používá panenku. „Nejhorší, co je k vidění na mých videích je ta panenka,“ směje se.
„Nemůžu to předvádět na živých dětech. Je blbý ukazovat děti na internetu. Říkám jí ‚To dítě‘. Nemá jméno, je bezpohlavní. Pořídil jsem ji, protože je nejpodobnější tomu reálnému dítěti,“ dodává.
Vystresované rodiče se snaží spíš uklidňovat, aby nedělali tragédii z každého olíznutí nákupního vozíku. Jsou ale věci, před kterými naopak varuje, na které si rodiče často nedávají pozor. „Mám strach z opaření. Přijdete na návštěvu, zalijete všem čaje a dítě to strhne. Pak se všichni pohádají, kdo za to může,“ popisuje.
Videa točím, aby rodiče nestrkali děti do lednic, směje se Cyril Děckař
„Teď se taky hodně řeší spolknuté magnety nebo baterky. Magnety secvaknou střeva, baterka vypálí díru,“ vysvětluje. „Když dítě spolkne lego, je to dobrý. Skoro všechno, co dítě spolkne, projde. Nebezpečné jsou baterky, magnety, ostré předměty a velké předměty,“ shrnuje.
Své rady a triky vepsal do knihy Děcké lékařství. Jsou v ní i historky z pohotovosti a vysvětlení latinské hantýrky.