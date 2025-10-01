Nejhorší na mých videích je ta panenka, říká lékař-influencer Cyril Děckař

Autor:
  13:00
Pediatr Cyril Matějka vystupuje na sociálních sítích jako Cyril Děckař a ve svých videích humornou formou radí rodičům v oblasti dětského zdraví. V Show Jana Krause popsal, co je podle něj největší mýtus, který se snaží vyvrátit, i proč natáčí s panenkou.

Cyril Matějka pracuje v nemocnici v Jablonci nad Nisou. „Jsem tam moc spokojený,“ říká. Setkává se tam ale s řadou věcí, kterým by šlo s trochou osvěty předejít. Rozhodl se proto točit videa, v nichž vyvrací řadu mýtů, které kolují mezi rodiči. Jedním z těch nejrozšířenějších je nesrážet horečku, dokud nedosáhne určitého stupně.

„Špatně snáším, když se říká, že dítě se má s horečkami poprat,“ říká Matějka. „Je to podle situace, podle chování toho dítěte. Nejde jen o to číslo. Nám vadí, když rodiče mají jako alfu omegu teploměr a měří to pochybně,“ vysvětluje.

Cyril „Děckař“ Matějka v Show Jana Krause (1. října 2025)
Cyril „Děckař“ Matějka v Show Jana Krause (1. října 2025)
Cyril „Děckař“ Matějka v Show Jana Krause (1. října 2025)
Cyril „Děckař“ Matějka v Show Jana Krause (1. října 2025)
13 fotografií

Ve svých příspěvcích radí rodičům, jak zvládnout teploty, zvracení, hnis v oku nebo jak vyndat klíště. Pro názornost používá panenku. „Nejhorší, co je k vidění na mých videích je ta panenka,“ směje se.

„Nemůžu to předvádět na živých dětech. Je blbý ukazovat děti na internetu. Říkám jí ‚To dítě‘. Nemá jméno, je bezpohlavní. Pořídil jsem ji, protože je nejpodobnější tomu reálnému dítěti,“ dodává.

Vystresované rodiče se snaží spíš uklidňovat, aby nedělali tragédii z každého olíznutí nákupního vozíku. Jsou ale věci, před kterými naopak varuje, na které si rodiče často nedávají pozor. „Mám strach z opaření. Přijdete na návštěvu, zalijete všem čaje a dítě to strhne. Pak se všichni pohádají, kdo za to může,“ popisuje.

Videa točím, aby rodiče nestrkali děti do lednic, směje se Cyril Děckař

„Teď se taky hodně řeší spolknuté magnety nebo baterky. Magnety secvaknou střeva, baterka vypálí díru,“ vysvětluje. „Když dítě spolkne lego, je to dobrý. Skoro všechno, co dítě spolkne, projde. Nebezpečné jsou baterky, magnety, ostré předměty a velké předměty,“ shrnuje.

Své rady a triky vepsal do knihy Děcké lékařství. Jsou v ní i historky z pohotovosti a vysvětlení latinské hantýrky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

Nejhorší na mých videích je ta panenka, říká lékař-influencer Cyril Děckař

Pediatr Cyril Matějka vystupuje na sociálních sítích jako Cyril Děckař a ve svých videích humornou formou radí rodičům v oblasti dětského zdraví. V Show Jana Krause popsal, co je podle něj největší...

1. října 2025

Mimo realitu, miliony i výhrůžky smrtí. Rowlingová reagovala na Watsonovou

Spisovatelka J.K. Rowlingová zareagovala na snahu herečky Emmy Watsonové o usmíření. Autorka knih o Harrym Potterovi již dříve vzkázala bývalým dětským hvězdám, které ji kritizovaly kvůli názorům na...

1. října 2025

Nicole Kidmanová podala žádost o rozvod. Den po oznámení rozchodu

Herečka Nicole Kidmanová (58) podala žádost o rozvod se zpěvákem Keithem Urbanem (57). Udělala tak den po oznámení rozchodu, s manželem byla 19 let. Vztah chtěla zachránit, Urban o to ale nestál.

1. října 2025  11:07

Moderátorka Nekolná končí po 25 letech na ČT Sport. Vadila jí atmosféra v redakci

Moderátorka a bývalá atletka Kateřina Nekolná (50) odešla po čtvrt století z redakce ČT Sport. S diváky se rozloučila s úsměvem, v redakci ale delší dobu nebyla spokojená. Na Instagramu sdělila, že...

1. října 2025  9:24

Vykreslovali mě jako lhářku, je to odporné téma. Fabiánová o kauze Cimický

Premium

Jana Fabiánová je nejen známou zpěvačkou, ale také buddhistkou, velkou milovnicí zvířat a malířkou. Stejně ráda ale tvoří weby, a jak sama říká, je „ajťák“. Díky mamince Nadě Urbánkové „přičichla“...

1. října 2025

Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí...

1. října 2025

Velvyslankyně módy Žuži Jelineková. Zachránila rodiče sexem s důstojníkem

Premium

Sloužila ve válce, vlastní rodiče zachránila před smrtí, nebála se postavit samotnému prezidentovi a radila ženám v oblasti módy i sexu. Chorvatská módní návrhářka Žuži Jelineková prožila vzrušující...

30. září 2025

Doma jsem byla v Egyptě, návrat do Česka byl šok, vzpomíná Jindřiška z Pelíšků

Premium

V novém seriálu Polabí ztvárnila Kristýna Badinková Nováková poněkud netradiční roli. V čem? Odpověď přinášejí následující řádky. V rozhovoru pro Týdeník Televize přišla řeč také na životní...

30. září 2025

Aňa Geislerová zazářila na molu po boku hvězd jako Mirrenová, Klumová či Fondová

Ambasadoři značky L’Oréal se v Paříži ukázali na show s názvem „Svoboda, rovnost, sesterství. Protože vy za to stojíte.“ Po molu před pařížskou radnicí v rámci tamního týdne módy se vedle hvězd jako...

30. září 2025  17:29

Z kapely mě několikrát vyhodili. Měla jsem postoje a názory, přiznává Ilona Csáková

Zpěvačka Ilona Csáková (54) je známá svými kontroverzními názory především na očkování. Se svou „hubatostí“ měla ale problémy už od svých hudebních začátků, jak popsala v show 7 pádů Honzy Dědka.

30. září 2025  13:28

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

30. září 2025  10:52

Nicole Kidmanová a Keith Urban se rozešli po 19 letech manželství

Nicole Kidmanová (58) a Keith Urban (57) se rozhodli jít od sebe. Manželé jsou 19 let a mají spolu dvě dcery. Herečka a country zpěvák poslední dobou spolu nežili kvůli natáčení a hudebnímu turné....

30. září 2025  8:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.