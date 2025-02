Jsem matkou hrdého transsexuála, z Trumpových příkazů je mi zle, říká Nixonová

Herečka se připojila k demonstrantům, kteří v New Yorku protestovali před Newyorským lékařským centrem. Nemocnice zrušila v návaznosti na nařízení prezidenta Trumpa nejméně dvě návštěvy dětí, které měly dostat léky blokující pubertu.

„Nejdůležitější je, že jsem tu dnes jako matka hrdého transsexuála a teta hrdého transsexuála. Dítě mého nejlepšího přítele je trans a nejlepší přítel mého dítěte je také trans,“ řekla Cynthia Nixonová na demonstraci. „Máme s mou manželkou štěstí, protože v našich životech jsou nejúžasnější, nejkrásnější a nejodvážnější trans lidé,“ dodala.

Americká herečka v červnu 2018 podpořila svého syna Samuela, který podstoupil změnu pohlaví. V lékařském centru v New Yorku mu pak provedli finální operaci.

„Všichni lékaři tu byli skvělí. Jeho chirurg byl ten nejlepší, jakého jsme si jen mohli přát. Představa, že toto město je plné mladých lidí, kteří si mysleli, že mají kam jít a dostane se jim tam té nejlepší péče – a toto místo jim teď bylo uzavřeno – mě znechucuje. Je mi z toho zle až do morku kostí,“ uvedla Nixonová.

Doktoři v lékařském centru jako důvod zrušení návštěv objednaných dětí uvedli, že čekají na další pokyny. „Rodiče jsou zděšeni a vyděšeni. U dětí, kterým se nedostává této vhodné péče, je výrazně vyšší riziko sebevražd, depresí, úzkostí, nejsou schopny v tomto světě fungovat,“ řekla Clark Wolff Hamelová, výkonná ředitelka neziskové organizace PFLAG.

Podle deníku The New York Times se ve státě New York asi 3 procenta dospívajících ve věku 13 až 17 let označuje jako transgender.

„Chci říct, že poslední dva týdny byly silným útokem a náporem. Ze všech stran se na nás valí tolik strašlivých věcí, že ani nevíte, kam se dříve dívat, nebo jak se pokusit zablokovat všechnu tu přicházející hrůzu. Ze všech těch nařízení je mi zle,“ pokračovala ve svém projevu Nixonová s narážkami na nedávný nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států.

Podle herečky jsou lidé z LGBTQ komunity extrémně naštvaní. „Hanba! Je to katastrofa! Děkuji vám všem, že jste tady. Musíme se sem společně vracet znovu a znovu, dokud se tento zločin nezvrátí,“ dodala herečka a aktivistka.

Donald Trump bezprostředně po nástupu do úřadu zrušil řadu opatření na podporu rasové rovnosti a ochranu práv LGBT+ jedinců. Prezident podepsal nařízení, ve kterém odsoudil operace na změnu pohlaví nezletilých s tím, že prodělaných operací nespočet dětí zpětně lituje a musí bojovat prohranou válku s vlastním tělem. Spojené státy budou nadále uznávat pouze dvě pohlaví, ženské a mužské, která jsou nezměnitelná.