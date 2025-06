Zápletky s transsexuály a gayi v Sexu ve městě byly trochu trapné, říká Nixonová

„Je nutné přiznat, že některé věci úplně neuzrály. Celou dobu bylo například těžké účinkovat v seriálu, kde jsou prakticky všichni jen bílí. Vůbec se mi to nelíbilo. Ale kdykoliv jsme se ohledně toho ozvali, řekli nám, že takhle to autorka zamýšlela a chtěla,“ popsala herečka v rozhovoru, který poskytla magazínu Grazia.

Cynthia Nixonová s manželkou Christine Marinoniovou, synem Maxem, jeho otcem Michaelem Growlerem a jeho manželem Williamem Bowersem (2018)

„Zápletky s transsexuály a gayi byly místy taky trochu trapné,“ myslí si Cynthia Nixonová, která má za manželku aktivistku Christine Marinoniovou.

Obratem však dodává, že seriál byl na druhou stranu silně feministický, což je podle ní kvalita, která se mu dodnes nedá upřít. „Hlavním poselstvím bylo něco do té doby neslýchaného – to, že i žena může mít sex s mnoha různými lidmi, stejně jako muži a že to z ní automaticky nedělá couru, a neznamená to, že si sexem snaží něco vydobýt. A že se může oddávat sexu čistě jen proto, že ji baví,“ říká Nixonová.

Seriál Sex ve městě vznikl na základě knihy americké novinářky Candace Bushnellové, která osudy hlavních postav sepisovala původně ve formě epizodních sloupků v týdeníku The New York Observer. Televizní seriál byl následně vysílán v letech 1998 – 2004 a dočkal se dohromady šesti sérií.

Vzhledem k tomu, jakou oblibu si u diváků získal, se Sex ve městě dočkal i filmového zpracování, a to hned dvakrát – v letech 2008 a 2010. V roce 2021 pak HBO odvysílalo premiéru zcela nového seriálu s názvem A jak to bylo dál…, ve kterých mohou diváci sledovat životní příběhy oblíbených postav Carrie, Mirandy a Charlotte jakožto zralých žen po padesátce. Zatím poslední třetí série měla premiéru 29. května.