Hvězda Sexu ve městě má nevšední rodinu: Jedenáct dospělých na pět dětí

Syn Max, kterého herečka vychovává se svou manželkou Christine Marinoniovou, má kromě dvou maminek také dva tatínky, se kterými si Maxe pořídili – kostýmního výtvarníka Michaela Growlera a jeho muže Williama.

„Max tráví jednu noc týdně u svých tátů a zbytek času s námi doma. A i když jsem ho neporodila já, nikdy jsem neměla pocit, že by to hrálo roli. Vztah si stejně vytvoříte, biologické pouto v tom nehraje hlavní roli,“ říká Nixonová.

Další dvě děti má se svým bývalým partnerem Dannym Mozesem, s nímž se rozešla před více než dvaceti lety, ale dodnes zůstali přáteli. Danny se později oženil s vdovou, která má z předchozího vztahu dvojčata – a tak vznikla velmi barevná mozaika rodiny, kde se na výchově pěti dětí podílí celkem jedenáct dospělých.

V podcastu herečka dojatě mluvila i o dnešní mladé generaci. „Když se dívám na naše děti, mám pocit, že jsou neuvěřitelně schopní. Mají odvahu ptát se: Proč by to tak mělo být? A říct: My to chceme jinak, líp. My starší, i když máme dobrou vůli, to často nevidíme,“ dodala herečka.