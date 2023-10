Doktor Cvach, Xénie nebo agent Bláha. Záporáci byli pro herce prokletí i radost

Intrikán doktor Cvach – Josef Vinklář (†76)

Josef Vinklář a Ladislav Chudík v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Doktor, kterému by kolega Štrosmajer nesvěřil ani obřízku jezevčíka. Ctižádostivý, neovládající dobře své lékařské řemeslo, ale o to více intrikující.

Když se vysílala Nemocnice na kraji města (1977 až 1981), vylidňovaly se ulice, a tak se není co divit, že si lidé jednotlivé doktory spojovali s jejich představiteli. Zatímco Ladislava Chudíka (†91) alias primáře Sovu občas někdo poprosil o radu se zdravotním neduhem, Josef Vinklář jako doktor Cvach se musel obhajovat, že postavu jen výborně zahrál. Ostatně na podobné typy měl štěstí.

Už v legendárním filmu Atentát (1964) se stal zrádcem Čurdou, později ho režiséři obsazovali do rolí různých „vychytralých“ mužů – ať to byli Pumpaři od Zlaté podkovy (1978) nebo třeba Chalupáři (1975), kde jako zeť Evžena Humla prakticky pořád přemýšlí, co bude výhodné hlavně pro něj.

Náplastí tak Vinklářovi mohlo být, že se do paměti diváků nesmazatelně zapsal také jako dobrotivý a spravedlivý inspektor Bouše v seriálu Hříšní lidé města pražského (1969).