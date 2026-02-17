Čtyři manželky, ale děti žádné. Co trápilo Roberta Duvalla mimo filmové plátno

Hrál drsné chlapíky, mafiány i vojáky, ale role otce mu byla v jeho skutečném životě upřená.
„Myslím, že střílím slepými náboji,“ žertoval Robert Duvall v rozhovoru pro časopis Details v roce 2007. „(Zkoušel jsem to) s mnoha různými ženami, v manželství i mimo něj. Uvažoval jsem o adopci, ale nějak jsme se k tomu nerozhodli,“ dodal.
Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy
Ženatý byl celkem čtyřikrát. Poprvé si jako 33letý vzal tanečnici Barbaru Benjaminovou, rozvedli se po 11 letech v roce 1975. Jeho druhou manželkou byla v letech 1982-1986 herečka Gail Youngsová, sestra herce Johna Savage. Potřetí se oženil v další dekádě, v roce 1991 řekl ano tanečnici Sharon Brophy, rozvedli se opět po čtyřech letech.
Čtvrtou manželku, argentinskou herečku a režisérku Lucianu Pedrazo, prý potkal v pekárně. Strávili spolu přes dvacet let, vzali se v roce 2005, kdy jemu bylo 74 let a jí 23.
„Bobby často nemluvil o tom, že nemá děti, protože věnoval svůj čas své práci, manželstvím a prostě životu,“ napsal deník Daily Mail s odkazem na vzpomínky jeho kolegů. „Mluvil o tom, že to v minulosti nebylo v kartách, ale nikdy to nepovažoval za něco, čeho by litoval. Možná to způsobilo neshody v některých jeho manželstvích, ale to, že neměl děti, pro něj nikdy nebylo zásadní změnou.“
„Prožil neuvěřitelný život, 95 let bylo dobře prožito. Byl to milovník žen, ale život měl prostě jiné plány,“ uvedl Daily Mail slova dalšího ze svých zdrojů.
Nejslavnější role Roberta Duvalla jsou z filmů Kmotr nebo Apokalypsa, odkud pochází jeho slavná věta: Miluju vůni napalmu po ránu.