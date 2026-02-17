Čtyři manželky, ale děti žádné. Co trápilo Roberta Duvalla mimo filmové plátno

Petra Škraňková
  16:43
Měl čtyři manželky a přiznal i řadu přítelkyň, ale rodinu s žádnou nezaložil. Americký herec Robert Duvall známý z filmů Kmotr či Apokalypsa o chybějících potomcích moc nemluvil. Podle svých kolegů se soustředil hlavně na práci. Jen jednou v rozhovoru přiznal, že to, že nemá rodinu, je zřejmě jeho vina. „Myslím, že střílím slepými,“ prozradil.
Robert Duvall a Luciana Pedraza tančí na jeho hvězdě na chodníku slávy v...

Robert Duvall a Luciana Pedraza tančí na jeho hvězdě na chodníku slávy v Hollywoodu v září 2003. | foto: AP

Robert Duvall a jeho manželka Luciana na večírku Vanity Fair po udělování...
Robert Duvall se dvěma cenami Emmy za seriál Prolomená stezka v Los Angeles v...
Robert Duvall se Zlatým globem pro nejlepšího herce za roli ve filmu Něžné...
Robert Duvall na filmovém festivalu v Torontu v roce 2018
10 fotografií

Hrál drsné chlapíky, mafiány i vojáky, ale role otce mu byla v jeho skutečném životě upřená.

„Myslím, že střílím slepými náboji,“ žertoval Robert Duvall v rozhovoru pro časopis Details v roce 2007. „(Zkoušel jsem to) s mnoha různými ženami, v manželství i mimo něj. Uvažoval jsem o adopci, ale nějak jsme se k tomu nerozhodli,“ dodal.

Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Ženatý byl celkem čtyřikrát. Poprvé si jako 33letý vzal tanečnici Barbaru Benjaminovou, rozvedli se po 11 letech v roce 1975. Jeho druhou manželkou byla v letech 1982-1986 herečka Gail Youngsová, sestra herce Johna Savage. Potřetí se oženil v další dekádě, v roce 1991 řekl ano tanečnici Sharon Brophy, rozvedli se opět po čtyřech letech.

Čtvrtou manželku, argentinskou herečku a režisérku Lucianu Pedrazo, prý potkal v pekárně. Strávili spolu přes dvacet let, vzali se v roce 2005, kdy jemu bylo 74 let a jí 23.

„Bobby často nemluvil o tom, že nemá děti, protože věnoval svůj čas své práci, manželstvím a prostě životu,“ napsal deník Daily Mail s odkazem na vzpomínky jeho kolegů. „Mluvil o tom, že to v minulosti nebylo v kartách, ale nikdy to nepovažoval za něco, čeho by litoval. Možná to způsobilo neshody v některých jeho manželstvích, ale to, že neměl děti, pro něj nikdy nebylo zásadní změnou.“

„Prožil neuvěřitelný život, 95 let bylo dobře prožito. Byl to milovník žen, ale život měl prostě jiné plány,“ uvedl Daily Mail slova dalšího ze svých zdrojů.

VIDEO: Tvůrci Kmotra se sešli po 45 letech

Nejslavnější role Roberta Duvalla jsou z filmů Kmotr nebo Apokalypsa, odkud pochází jeho slavná věta: Miluju vůni napalmu po ránu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

Orlando Bloom zalovil opět mezi modelkami. Herec randí s blond Švýcarkou

Modelka Luisa Laemmel v módní kampani při focení svatebních šatů pro značku...

Orlando Bloom (49) se ve společnosti objevuje s novou ženou po boku. Po rozchodu s někdejší snoubenkou, zpěvačkou Katy Perry, se vodí za ruku s osmadvacetiletou švýcarskou modelkou Luisou...

Čtyři manželky, ale děti žádné. Co trápilo Roberta Duvalla mimo filmové plátno

Robert Duvall a Luciana Pedraza tančí na jeho hvězdě na chodníku slávy v...

Měl čtyři manželky a přiznal i řadu přítelkyň, ale rodinu s žádnou nezaložil. Americký herec Robert Duvall známý z filmů Kmotr či Apokalypsa o chybějících potomcích moc nemluvil. Podle svých kolegů...

17. února 2026  16:43

Nechal jsem se na dva dny zavřít do Bohnic, prozradil herec Ondřej Malý

Ondřej Malý v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. února 2026)

Herec Ondřej Malý (60) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč se nechal na dva dny dobrovolně zavřít do Bohnic. Byl to pro něj velký zážitek a rozhodně se mu to vyplatilo.

17. února 2026  15:15

Daniel Krejčík si zlomil ruku. V márnici jich máme habaděj, vzkázal mu táta

Daniel Krejčík

V lednu si zlomil nos, nyní je to ruka. Herec Daniel Vymětal Krejčík s humorem sobě vlastním přemýšlí, co to bude další měsíc. Svým sledujícím na sociálních sítích vysvětlil, jak ke zranění přišel a...

17. února 2026  14:21

Konečně se mnou mluví jako s někým s mozkem, tvrdí Kristen Stewartová

Kristen Stewartová (Cannes, 24. května 2022)

Na filmovém plátně už ji neuvidíte. Život herečky totiž vyměnila za režii. Kristen Stewartová (35), hvězda filmové série Stmívání, se svěřila, jak se změnil její život po tomto kariérním přerodu. „K...

17. února 2026  13:30

Nemohla jsem ani vstát z postele, přiznala Mel C poruchu během působení Spice Girls

Skupina Spice Girls (1994)

Melanie Chisholmová (52) alias Mel C a Sporty Spice ze světově proslulé kapely Spice Girls nedávno otevřeně přiznala, jak hluboce na ni v 90. letech působil tlak na dokonalé tělo a vzhled. „Cvičila...

17. února 2026  12:04

Dcera Gwyneth Paltrowové přiznala estetické zákroky. Ne vždy se to povede, říká

Apple je dcerou herečky Gwyneth Paltrowové a frontmana kapely Coldplay Chrise...

Apple Martinová (21), dcera herečky Gwyneth Paltrowové (53) a frontmana kapely Coldplay Chrise Martina (48), se rozhodla otevřeně promluvit o estetických zákrocích. Studentka prestižní soukromé...

17. února 2026  9:18

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

17. února 2026

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

17. února 2026

Cítila zradu i vztek. Ale věřila jsem, že mě to posune, říká Cibulková o konci v divadle

Premium
„Vždycky se snažím zorganizovat aspoň jednu zajímavou dovolenou ročně, abychom...

Setkala jsem se ní poprvé. Přesto jsem měla hned od začátku pocit, že kdyby si člověk mohl vzít na pustý ostrov jednu jedinou kamarádku, byla by právě Klára Cibulková tou nejlepší volbou. Pro její...

16. února 2026

Hvězdy Stranger Things se sešly na svatbě Mayi Hawke. „Jedenáctka“ a Will chyběli

Maya Hawke a její otec Ethan Hawke (New York, 14. února 2026)

Dcera hollywoodských hvězd Umy Thurmanové a Ethana Hawka se na Valentýna vdala. Herečka, kterou si fanoušci oblíbili v seriálu Stranger Things, Maya Hawke (27), si vzala muzikanta Christiana Lee...

16. února 2026  12:02

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Orlando Bloom zalovil opět mezi modelkami. Herec randí s blond Švýcarkou

Modelka Luisa Laemmel v módní kampani při focení svatebních šatů pro značku...

Orlando Bloom (49) se ve společnosti objevuje s novou ženou po boku. Po rozchodu s někdejší snoubenkou, zpěvačkou Katy Perry, se vodí za ruku s osmadvacetiletou švýcarskou modelkou Luisou...

16. února 2026  9:50

Jakub Vágner je dvojnásobným otcem. Popsal průběh porodu

Jakub Vágner a Claudia Vágner

Rybář Jakub Vágner (44) je dvojnásobným tatínkem. S manželkou Claudií (37) mají už čtyřletou dceru Kayu a nyní se stali rodiči další holčičky. „Kluky asi neumím,“ vtipkoval na sociálních sítích...

16. února 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.