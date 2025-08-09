Mladý Beckham paroduje otce v těsných plavkách za tisíce. Bratr ho vtipně setřel

„Roztáhni je,“ doplnil Cruz fotografii vtipným komentářem, čímž záměrně navázal na odvážnou pózu.
Jeho o dva roky starší bratr Romeo si ale neodpustil sarkastickou poznámku a pod příspěvek jednoduše napsal“ „Ježíši.“ To vyvolalo salvu pobavených reakcí od fanoušků.
Cruz Beckham se později fanouškům na sociálních sítích ještě „omluvil“, že nemá více fotek v plavkách.
Rodina trávila dovolenou na své luxusní jachtě Seven, jejíž hodnota se odhaduje na 16 milionů liber, v přepočtu téměř půl miliardy korun. Dovolené na francouzské riviéře se zúčastnily všechny děti slavného páru kromě nejstaršího syna Brooklyna. Ten se nedávno vrátil do Spojených států z vlastní dovolené s manželkou Nicolou Peltzovou a její rodinou.
Podle britských médií přetrvává mezi Brooklynem a jeho rodiči napětí, zejména po jeho absenci na 50. narozeninách Davida Backhama v květnu.
Napjaté vztahy v rodině se projevují i na sociálních sítích. Zatímco Victoria Beckhamová během července lajkovala všechny Brooklynovy příspěvky bez jeho ženy, žádné fotografie s Nicolou si zdánlivě nevšimla.
Brooklyn navíc přestal sledovat své mladší bratry, přičemž jejich okolí tvrdí, že Cruz a Romeo si ho dokonce zablokovali. Zdá se, že rodinné napětí trvá navzdory veřejným gestům, jako bylo Brooklynovo přání k Harpeřiným 14. narozeninám, které oslavila letos 10. července.