Mladý Beckham paroduje otce v těsných plavkách za tisíce. Bratr ho vtipně setřel

Autor:
  10:20
Dvacetiletý Cruz Beckham pobavil své sledující, když se na Instagramu objevil v těsných bílých plavkách značky Prada, v póze nápadně připomínající slavnou kampaň jeho otce Davida Beckhama pro značku BOSS. Otcův kultovní snímek parodoval na palubě rodinné jachty u francouzského Saint-Tropez, kde byli Backhamovi na dovolené.
Cruz Beckham na jachtě a jeho otec David Beckham v reklamě na spodní prádlo

Cruz Beckham na jachtě a jeho otec David Beckham v reklamě na spodní prádlo | foto: Koláž iDNES.cz

Romeo, Cruz a Brooklyn Beckhamovi (Londýn, 3. října 2023)
Na této jachtě tráví léto rodina Beckhamových.
Mia Reganová, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckhamová, David Beckham,...
David Beckham (Miláno, 7. listopadu 2023)
39 fotografií

„Roztáhni je,“ doplnil Cruz fotografii vtipným komentářem, čímž záměrně navázal na odvážnou pózu.

Jeho o dva roky starší bratr Romeo si ale neodpustil sarkastickou poznámku a pod příspěvek jednoduše napsal“ „Ježíši.“ To vyvolalo salvu pobavených reakcí od fanoušků.

Cruz Beckham se později fanouškům na sociálních sítích ještě „omluvil“, že nemá více fotek v plavkách.

Rodina trávila dovolenou na své luxusní jachtě Seven, jejíž hodnota se odhaduje na 16 milionů liber, v přepočtu téměř půl miliardy korun. Dovolené na francouzské riviéře se zúčastnily všechny děti slavného páru kromě nejstaršího syna Brooklyna. Ten se nedávno vrátil do Spojených států z vlastní dovolené s manželkou Nicolou Peltzovou a její rodinou.

Konečně se dočkal. Král povýšil Davida Beckhama do rytířského stavu

Podle britských médií přetrvává mezi Brooklynem a jeho rodiči napětí, zejména po jeho absenci na 50. narozeninách Davida Backhama v květnu.

Napjaté vztahy v rodině se projevují i na sociálních sítích. Zatímco Victoria Beckhamová během července lajkovala všechny Brooklynovy příspěvky bez jeho ženy, žádné fotografie s Nicolou si zdánlivě nevšimla.

Brooklyn navíc přestal sledovat své mladší bratry, přičemž jejich okolí tvrdí, že Cruz a Romeo si ho dokonce zablokovali. Zdá se, že rodinné napětí trvá navzdory veřejným gestům, jako bylo Brooklynovo přání k Harpeřiným 14. narozeninám, které oslavila letos 10. července.

