Sestra v akci. Slavná „zpívající jeptiška“ opouští řád kvůli hudební kariéře

„Změny jsou důkazem vývoje, ale někdy v člověku vzbuzují obavy. Myslím, že člověk musí být odvážný, aby poslechl své srdce,“ řekla Cristina Scucciaová v talkshow Verissimo na televizi Canale 5.

Rodačka ze Sicílie přišla do pořadu v červeném kalhotovém kostýmu, s rozpuštěnými vlasy a piercingem v nose. Prozradila, že na živobytí si momentálně vydělává jako číšnice ve Španělsku, kde pracuje na své hudební kariéře.

Ujistila také moderátory, že „sestra Cristina“, jak znělo její řádové jméno, v ní stále zůstává, stejně jako víra v boha. „Bylo to skoro patnáct let života ve víře a byly to zároveň mé nejlepší roky života,“ řekla Scucciaová.

Zpívající jeptiška Cristina Scucciaová v soutěži The Voice (Milán, 5. června 2014)

Jako sestra Cristina oblečená v řeholním šatu a ortopedických botách povzbuzovaná ostatními řádovými sestrami v roce 2014 udělala obrovský dojem na porotu italské verze soutěže The Voice, když zpívala píseň No One od Alicie Keys nebo Livin´ on a Prayer od kapely Bon Jovi.

Video s jejím výkonem na YouTube viděl podobný počet lidí jako jiná vystoupení „ostřílených“ zpěváků, jako je například Ricky Martin nebo Kylie Minogue. V roce 2016 Cristina zazpívala také před dvoumilionovým publikem na Světových dnech mládeže v polském Krakově.

Bezprostřední jeptiška podle italských médií velmi pomohla lepšímu vnímání katolické církve. Už v prvním kole, když na dotaz porotkyně vysvětlovala, co by na její vystoupení řekli ve Vatikánu, žertovala o očekávaném telefonátu od papeže. Podle ní je zpěv jen další formou šíření boží zvěsti. „Mám dar a o ten se chci podělit,“ řekla před osmi lety na začátku soutěže The Voice.

Jeptiška měla ovšem kromě mnoha fanoušků i své kritiky. Podle některých vyhrála spíš díky mediálnímu rozruchu než pěveckým kvalitám. Například zpěvačka Emma Marroneová její úspěch nazvala „urážkou showbyznysu“.

VIDEO: Jeptiška Cristina Scucciová v soutěži The Voice: