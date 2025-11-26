Cristiano Ronaldo a jeho láska Georgina si řeknou ano v katedrále na Madeiře

Cristiano Ronaldo (40) a jeho partnerka Georgina Rodríguezová (31) plánují svatbu na léto 2026 po fotbalovém mistrovství světa. Kde se budou brát? Podle informací deníku Jornal da Madeira by si jeden z nejslavnějších párů světa měl říct své ano po deseti letech vztahu v katedrále Sé ve městě Funchal na ostrově Madeira.

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se přitom před čtyřiceti lety narodil v porodnici jen tři kilometry vzdálené od slavné místní katedrály a ve městě Funchal má i svou sochu a muzeum. Od března 2017 je po místním rodákovi pojmenováno také letiště.

Hotel Savoy Palace ve městě Funchal na ostrově Madeira v Portugalsku. Bude se právě tam konat svatební hostina a následná párty fotbalisty Cristiana Ronalda?

Katedrála Sé (oficiální název: Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção, česky Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sé) z roku 1514 se nachází přímo v centru města, v pěší zóně plné kaváren a historických budov, vejde se do ní přibližně 200 lidí.

Jednu z nejvýznamnějších historických památek na Madeiře, a také hlavní římskokatolickou katedrálu ostrova, nechal kdysi postavit král Manuel I. Je známá svým unikátním stropem z cedrového dřeva z madeirských lesů.

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo by se měli brát v srpnu 2026 v katedrále Sé v městě Funchal na ostrově Madeira.
Funchal na ostrově Madeira, rodné město portugalského fotbalisty Cristiana Ronalda
Katedrála Sé ve městě Funchal na ostrově Madeira
Po svatebním obřadu v katedrále by se měli svatebčané dle informací portugalského deníku Jornal da Madeira přesunout na hostinu a následnou párty do jednoho místních luxusních hotelů, kde se očekává i účast Ronaldových kolegů fotbalistů z Portugalska, Španělska, Itálie či Saúdské Arábie.

Cristiano Ronaldo a jeho láska, argentinsko-španělská modelka a herečka Georgina Rodríguezová, se zasnoubili v srpnu 2024. „Ano. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala fotbalistova o devět let mladší partnerka na Instagramu k fotce zásnubního prstenu s obřím diamantem.

Snoubenka Cristiana Ronalda se na fotkách z pláže chlubí vypracovanou postavou

Cristiano a Georgina jsou spolu již od roku 2016. Přestože mají dvě společné děti, zatím se nevzali. Teprve letos Ronaldo vysvětlil, proč tomu tak bylo. „Vždycky jí říkám: ‚Vezmeme se, až dáme všechno do pořádku a bude na to ten pravý čas.‘ Myslím tím až srovnáme úplně všechno v našich životech. Ona ví, o čem mluvím. Může to být za rok, za šest měsíců nebo za měsíc. Jsem si stoprocentně jistý, že se to ale jednou stane,“ řekl profesionální sportovec pro Netflix.

V nedávném rozhovoru pak Ronaldo prozradil, že co se týče obřadu, tak nepůjde o okázalou a pompézní veselku, jelikož jeho partnerka Georgina má ráda soukromí a preferuje menší akce a intimnější rodinnou atmosféru.

Další ikonické selfie? Cristiano Ronaldo se v Bílém domě vyfotil s mocnými

Ronaldo a Rodríguezová se v roce 2022 těšili na dvojčata, syna a dceru. Při porodu 18. dubna 2022 však přežila jen jejich dcera, která dostala jméno Bella Esmeralda. Fotbalista s přítelkyní mají také sedmiletou dceru Alanu.

Cristiano Ronaldo má ještě další tři děti odnošené náhradními matkami. V jednom rozhovoru dokonce prohlásil, že by chtěl mít jednou celkem sedm dětí, protože by to ladilo s jeho lifestylovou značkou CR7.

