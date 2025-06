Ronaldo se synem ukázali vypracovaná těla, patnáctiletý Junior už tátu přerostl

Cristiano Ronaldo zapózoval na fotografii vedle svého syna Cristiana Ronalda Juniora, který oslavil před pár dny své patnácté narozeniny. Oba ukázali, že jsou ve skvělé formě a pochlubili se vypracovanými těly. Slavný fotbalista sdílel příspěvek na sociální síti svými 658 miliony fanoušků.

„Tal pai, tal filho“, napsal Ronaldo k dvěma fotografiím na Instagramu, v překladu „jaký otec, takový syn“. Fotografie už má přes 19 milionů lajků.

Ronaldo má na sobě červené šortky a pyšní se svými svaly. Jeho syn, celým jménem Cristiano Ronaldo dos Santos, ho v modrých šortkách napodobuje.

Mnozí sledující poukazují v komentářích na to, že syn už v patnácti letech přerostl svého tatínka, který má měřit 187 centimetrů. „Už je vyšší než ty, kámo,“ napsal bývalému spoluhráči z Manchesteru United fotbalista Patrice Evra.

Mnozí fanoušci si také všimli, že Cristiano Ronaldo si lakuje nehty na nohou načerno. Podle fotbalisty však nejde o rozmar. V minulost vysvětlil, že to má svůj význam: barevný nános prý jeho nehty chrání před plísněmi a bakteriemi.

Cristiano Junior kráčí ve stopách svého otce a chce se jako on stát profesionálním fotbalistou. Pyšný táta Ronaldo se nedávno rozplakal dojetím po vítězství syna na mládežnickém turnaji Vlatka Markoviče. Junior nastoupil v dresu s číslem 7 za portugalskou reprezentaci do patnácti let a v duelu proti Chorvatsku vstřelil dva góly. Úspěch oslavoval stejně jako jeho otec, rozběhl se, vyskočil do vzduchu a zakřičel své legendární „siuuu“.

Mladému Ronaldovi fandily i obě babičky. Pětinásobný držitel Zlatého míče syna pochválil poté, co s jeho týmem zvítězil nad Chorvatskem 3:2. „Gratuluji ti k debutu za Portugalsko, synu. Jsem na tebe velmi hrdý,“ vzkázal po utkání bývalý hráč Realu Madrid na Instagramu.

Nejstarší syn Cristiana Ronalda v portugalské reprezentaci na přípravném turnaji v Chorvatsku.

Ronaldo v rozhovorech opakovaně uvedl, že by si moc přál jednou si společně se synem zahrát na stejném hřišti. Zdůraznil, že na něj ale nikdy nebude tlačit. „Opravdu moc by se mi to líbilo, ale na druhou stranu to není něco, co by mi v noci nedalo spát. Uvidíme. Je to spíš v synových rukou, než v mých,“ řekl.

„Roky běží a jednoho dne to budu muset nechat být. Přijde čas, kdy už to nebude možné. Nejen fyzicky, ale i psychicky,“ dodal Cristiano Ronaldo.

Fotbalista se věnuje často až čtyři hodiny denně cvičení, a to nepočítáme meditaci, kterou trénuje mysl. Jí šestkrát za den, po dvou až čtyřech hodinách, menší porce. Základní heslo: rozmanitost. Avokádo, ovoce, cereálie, ryby, olivy, vajíčka, hodně proteinu, spousta vitaminů a potravinových doplňků. Něco vysledoval sám, se zbytkem mu radí nutriční terapeut. Asi nikoho nepřekvapí, že se nedotkne slazených nápojů nebo alkoholu a jen výjimečně si dopřeje zákusek.