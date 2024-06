Setkání s Cristianem Ronaldem byla nuda. Pil jen vodu, popsala influencerka

Švédská influencerka Sanne Josefsonová označila setkání s fotbalovou ikonou Cristianem Ronaldem za svůj vůbec nejhorší zážitek s celebritou. Při rozhovoru pro norský web Dagbladnet zavzpomínala na „trapnou noc“, kdy se se sportovcem setkala v luxusním hotelu v Los Angeles.

Josefsonová uvedla, že manažerovi Ronalda se zalíbila její kamarádka a pozvali proto obě ženy ke svému stolu. Konverzace s Cristianem Ronaldem byla podle influencerky velmi nudná a neměli si vůbec o čem povídat.

„Pozvali nás na drink a musím říct, že konverzace opravdu značně vázla. Začalo to už ve chvíli, kdy jsme si chtěli všichni objednat něco k pití a Ronaldo řekl, že chce jen vodu, protože musí udržovat ve formě své břišáky. Hned mi došlo, že si toho večera asi moc nepokecáme a bude to velká nuda,“ prozradila s tím, že se s kamarádkou později odebraly do místní hospody, kde byla o poznání větší legrace.

Cristiano Ronaldo je známý tím, že je k sobě velmi přísný, dodržuje přísnou dietu a denně cvičí. V minulosti prozradil, že upřednostňuje šest malých jídel denně kvůli pravidelnému přísunu energie nutné pro náročné tréninky.

Ronaldo má mít údajně také velmi neobvyklý spánkový režim. Místo tradičního nočního spánku volí polyfazický spánek – dopřává si během 24 hodin celkem pět devadesátiminutových šlofíků v průběhu dne i noci. Tento režim mu má pomoci optimalizovat regeneraci a zlepšovat fyzický výkon.

Existuje spousta dohadů o tom, že polyfazický spánek praktikovala i řada géniů naší historie, například Leonardo Da Vinci, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, Thomas Edison, Napoleon nebo Winston Churchill. Přesvědčivé důkazy o tom ale neexistují a zeptat se jich už nemůžeme.

Podle kritiků tohoto netypického spánkového režimu je spánek rozdělený do více než dvou částí zaručeně nezdravý. Tím, že polyfazičtí spáči omezují čas strávený v různých fázích spánkového cyklu, se podle názoru mnoha odborníků nevyvarují stejných negativních dopadů, jaké způsobuje nedostatek spánku. Čeká je tedy snížení duševních i fyzických schopností, vyšší hladina stresu a také oslabení imunního systému.

V extrémních bojových situacích takzvané „napování“ využívali i americké ozbrojené síly nebo kanadští armádní piloti. Ke krátkým úsekům spánku se uchylovali ve chvíli, kdy neměli možnost dopřát si delší nepřerušovaný spánek. Dvacetiminutové pravidelné šlofíky jim pomáhaly vyhnout se spánkové deprivaci a udržet si požadovaný výkon i po několik dní.