Jedna velká zlodějina? Zahraniční písně se v ČSSR nekradly, říká textař

V úvodu článku je třeba uvést, že přebírání zahraničních písniček bylo vždy spíš doménou Česka než Slovenska. Repertoár Karla Gotta, Hany Zagorové, Heleny Vondráčkové a dalších populárních zpěváků by byl bez coververzí možná jen poloviční.

Byla to ta nejrychlejší a nejspolehlivější cesta k novému hitu – stačilo vzít ten, který bodoval ve světových hitparádách. Muzikanti ve studiu nahráli hudební základ, textař vyměnil původní cizojazyčná slova za česká, zpěvák je nazpíval a bylo hotovo.

Profesionální textař Michael Prostějovský, který před čtyřiceti lety vedl dramaturgii a produkci v největším československém gramofonovém vydavatelství Supraphon, nesouhlasí s názorem, že šlo o krádež.

„Každá coververze, která byla natočena a vyšla na gramofonových deskách, měla souhlas původních vlastníků práv, to znamená zahraničních nakladatelů. Autorská práva byla vykoupena. To se týkalo i produkcí, které přicházely na desky z rozhlasu nebo televize. V prvopočátku, kdy se coververze v rozhlasu či televizi natočily, tak třeba souhlas scházel. Ale v okamžiku, kdy šla píseň na desky, což bylo 99 procent případů, tak Supraphon, který měl síť svých zahraničních partnerů, všechna práva vykupoval,“ vysvětluje.

„Do zahraničí se platilo a vyúčtování gramofonových desek bylo velmi pečlivé. Jak českým, tak i zahraničním autorům,“ připomíná Prostějovský.

Režim podle něj neřešil, kdo zpívá píseň v originále, zda tvůrci pocházejí z USA, Kanady nebo ze západní Evropy. Ideologická bariéra prý v tomto ohledu neexistovala. Spektrum přebíraných skladeb bylo široké, ale zájem byl především o písně skupin Beatles nebo ABBA, Boba Dylana, Paula Simona či Leonarda Cohena.

Hity, Brno a hrobečky

O největší zahraniční hity bývala mezi našimi interprety „rvačka“. Známý je třeba případ písně The Winner Takes It All, s níž v létě 1980 vítězila ve světových hitparádách švédská ABBA.

V češtině ji chtěl zpívat Karel Gott i Helena Vondráčková. Zpěvačka nakonec byla rychlejší. Coververze A ty se ptáš, co já patří dodnes k jejím nejhranějším písním. Gott natočil stejnou skladbu s jiným textem pod názvem Když vítěz mává nám. V televizi ji však tehdy zpíval jen jednou, a to v závěru svého vánočního koncertu v Lucerně.

Třetí (zapomenutá) česká verze tohoto hitu je z Brna. Nahrála ji Jana Matysová a jmenuje se Poslední jde sám. V jihomoravské metropoli vznikaly, možná trochu na truc Pražákům, desítky „konkurenčních“ coververzí k písním, které si rozebraly pražské hvězdy.

Zatímco v roce 1983 pěli v televizi Karel Černoch a Věra Špinarová píseň Všímej si víc (šlo o převzatý duet Kennyho Rogerse a Sheeny Easton We’ve Got Tonight), brněnští zpěváci si natočili vlastní verzi. Pod názvem Báseň pro dva ji nazpívali Milan Černohouz a už zmíněná Jana Matysová.

Gottův hit Má první láska se dnes vdává (v originále You Are Such A Good Looking Woman) nahrál Černohouz pod názvem Pár kapek vína. Duet Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna Já půjdu tam a ty tam (vítěznou britskou skladbu Save Your Kisses For Me z Eurovize 1976) měl tento brněnský zpěvák v repertoáru s českým textem nazvaným Tisíc dívčích jmen.

V dlouhém seznamu převzatých skladeb však nebyly jen hity. Spotřeba písní například pro zábavné televizní programy byla taková, že produkce či interpreti sahali i po skladbách, které v zahraničí nijak zvlášť úspěšné nebyly. V československých poměrech šlo často o písně na jedno použití. Objevily se v pořadu, který se odvysílal a skončil v zaprášené krabici v archivu.

„Při psaní textů jsme často vycházeli spíš z fonetiky, z toho, jak to v originále zní, než z obsahu. Například z písně Dancing In The City (britského dua Marshall Hain) se stala Tanečnice Kitty (Heleny Vondráčkové),“ vzpomíná Michael Prostějovský.

Podobně z písničky Teenie Queenie vznikl Přítel Míny, z písně When bylo Ven a skladbu Dancing Queen přezpívala Yvetta Simonová pod názvem Benjamín.

„Všichni, co jsme dělali coververze, máme i svoje hrobečky. Jeden můj kolega na Don‘t Cry For Me Argentina napsal pro Mařenku Rottrovou písničku Před námi jsou serpentýny. V této podobě se nikdy neuchytila. Až další verze byly skutečně o Argentině,“ usmívá se textař.

Mezi méně zdařilé coververze patří třeba také Gottova Mám styl Čendy (v originále Elton John – I’m Still Standing). Petra Janů si nerada připomíná svoji předělávku z roku 1985 nazvanou Můj stálý šampión (Queen – We Are The Champions) a ve zlatém fondu převzatých skladeb bude zřejmě scházet i písnička Šlapej, šlapej (ABBA – Money, Money, Money), kterou pro jeden televizní pořad natočila Hana Zagorová s Helenou Vondráčkovou.

„Jediný rozdíl mezi coververzemi tenkrát a teď spočívá v tom, že dnes, když děláme coververzi, tak si vlastník práv, což je většinou nakladatel, ale někdy to schvalují i přímo autoři, vyžádá zpětný překlad českého textu a někdy dokonce i nahrávku. Tenkrát jsme měli absolutní volnost. Nikdo to po nás nekontroloval a nikoho nezajímalo, o čem ta písnička v češtině je,“ dodává Prostějovský.

Po roce 1989 se Supraphon snažil kvůli reedicím starších desek získat zpětně souhlas původních autorů s českými texty. V mnoha případech ho dostal, k desítkám písní ale povolení nepřišlo a vydávat se tak znovu nesmějí. Týká se to například coververzí Beatles, Lou Reeda či Paula Simona.

Lucie Bílá chtěla mít v roce 2009 na albu Bang! Bang! píseň Wild World od britského hudebníka Cata Stevense. Producent Ondřej Soukup vzpomínal, že to muzikant výslovně zakázal a žádal dokonce písemné potvrzení, že natočená česká verze nebude nikdy zveřejněná a vydaná.

Hallelujah!

Rekordmankou, tedy pravděpodobně „nejpředělávanější“ zahraniční písní do češtiny, je skladba kanadského zpěváka Leonarda Cohena z roku 1984 nazvaná Hallelujah. Hudební badatel Jan Fiala dohledal, že existuje 16 verzí s různými českými texty. A to se možná ještě někdo přihlásí s tou svojí, na kterou se v seznamu zapomnělo.

Český název Autor textu Interpret Zní nové haleluja /Díkůvzdání/ Pavel Vrba Jitka Zelenková Desatero Gabriela Osvaldová Lucie Bílá Hallelujah /Haleluja/ Hana Horecká Hana Horecká a Fešáci Aleluja /Haleluja/ Hana Sorrosová Juraj Kukura; Jakub Smolík; Josef Vojtek Hallelujah Ivo Cicvárek Petr Bende Halleluja Iveta Poslední a Ilona Chalupská Tomáš Trapl Haleluja Michal Svatý Wabi Daněk Hallelujah /Aleluja/ Pavel Zajíc Nezmaři Hallelujah Olga Mašková Roháči Hallelujah Naďa Muroňová Martin Chodúr Halleluja Jarmila Moosová a Aleš Novák Jana Koutová Hallelujah /Jen tobě/ Jiří P. Žáček Hynek Tomm Hallelujah Ondřej Halama Pranic Hallelujah Radim Klimeš Radim Klimeš Hallelujah Jana Hromková Mistříňanka Naleju já Tomáš Kallus Seveři

Zahraničních skladeb, které mají v češtině dvě a více verzí s odlišnými texty, jsou minimálně desítky. Druhou nejčastěji česky textovanou písní je velký hit Franka Sinatry My Way. V jeho případě šlo přitom také o coververzi. Píseň totiž jako první nazpíval v roce 1967 její spoluautor Claude François pod názvem Comme d‘habitude.

V jedenácti českých verzích My Way je započítána i ta od Pavla Vrby. Text napsal pro zpěvačku Evu Olmerovou. „Byly nahrány základy s velkou kapelou, ale už ji nestačila natočit. Jmenovala se tak jako Evin život, Klikatá čára,“ vzpomínal textař.

Počet českých verzí (různé texty) Název zahraniční písně 16 Hallelujah 11 My Way /orig. Comme d’habitude/ 10 Adagio 9 Greensleeves /What Child Is This?/ 8 Happy Xmas (War Is Over) /Stewball/; You’ve Got A Friend; Let It Be 7 Venus; Raindrops Keep Fallin’ On My Head; Mandy (původně Brandy); Auld Lang Syne /Candlelight Waltz/ 6 All By Myself; What A Wonderful World; (They Long To Be) Close To You; Io che non vivo (senza te); Those Were The Days /resp. Дорогой длинною/

Nevelkou, ale zajímavou skupinou písní jsou ty, které původně čeští textaři napsali na zahraniční melodie, ale skutečné coververze to nejsou. Vzniklé texty nakonec z různých důvodů opatřili melodií tuzemští skladatelé a jde tedy o ryze české písně.

Byl to případ textu Michaela Prostějovského pro Václava Neckáře Podej mi ruku a projdem Václavák. Vznikl na melodii anglického písničkáře Ralpha McTella Streets Of London.

„Říkal jsem Míšovi, že je blbost zpívat o Václaváku na anglickou baladu. Přemluvil jsem tedy bráchu, ať zkusí ten krásný text zhudebnit tak, aby zůstal v náladě originálu,“ vyprávěl Václav Neckář.

Hana Zagorová chtěla koncem devadesátých let natočit na připravovanou desku česky dvě písně z repertoáru belgicko-kanadské zpěvačky Lary Fabian.

Skladbu Ici opatřil českým textem Zdeněk Borovec a slavný hit Je t‘aime přebásnil Václav Kopta. Zpěvačka však souhlas k užití písní nezískala. Protože jí bylo líto oba povedené texty zahodit, obrátila se na skladatele Jiřího Březíka. Ten k nim napsal novou hudbu a v této podobě nakonec na desce vyšly.