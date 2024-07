Co dělá Courteney Coxová proti stárnutí? Cvičí a s maskou leze do mrazáku

Coxová v červnu oslavila šedesátku. „Takže, právě jsem měla narozeniny. Nemám ráda to číslo, ale hele, nemáme na výběr. Prostě dělejte to nejlepší, co můžete,“ řekla k tomu Coxová a předvedla, co ona dělá, aby proces stárnutí zpomalila. Patří k tomu především tvrdé cvičení, díky němuž má v šedesáti štíhlou postavu a neváhá se předvést v bikinách.

Ve videu, na němž fanouškům chtěla ukázat, jak se udržuje mladá a svěží, pak s pleťovou maskou na obličeji a na hlavě vyhřívanou kšiltovku, jejíž červené světlo stimuluje vlasové folikuly, vylézá z mrazáku. „Co je? To je kryoterapie,“ oznamuje pobaveným fanouškům. Kryoterapie je regenerace organismu pomocí chladu. Obvykle se provádí v kryosauně.

Coxová si umí ze sebe na Instagramu udělat legraci. V minulosti ale stárnutí nebrala s takovým nadhledem. Zkusila všechny možné metody, aby proces odvrátila včetně zásahů plastických chirurgů, které měly na její obličej neblahý vliv. Se vším se proto rozhodla skoncovat.

„Myslela jsem si, že stárnu, i když jsem byla opravdu mladá. To je prostě průšvih, ztráta času. Jako byste si neuvědomili, že vypadáte trochu mimo, takže pak jdete na další a další zákroky, protože sami sobě připadáte normální. Podíváte se do zrcadla a řeknete si, že to ještě vypadá dobře,“ svěřila se.

„Dívám se na své fotky z doby, kdy jsem si myslela, že vypadám dobře, a nemůžu tomu uvěřit,“ prohlásila loni Coxová.