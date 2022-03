Vypadám divně, s botoxem končím, říká hvězda Přátel. Chce stárnout s grácií

Sedmapadesátiletá herečka přiznala, že zpočátku se snažila s přibývajícími vráskami bojovat. „Bylo to období, kdy jsem viděla, jak se náhle rychle měním a zničehonic najednou vypadám starší. Celé dlouhé roky jsem se pak snažila honit za mladistvým vzhledem bez vrásek,“ řekla Courteney Coxová v rozhovoru pro magazín Sunday Times Style s tím, že proti přibývajícím vráskám bojovala různými kosmetickými zákroky a injekcemi botoxu.

Až nedávno prý konečně prozřela a pochopila, že jí takové úpravy spíše škodí. „Dřív jsem si nikdy naplno neuvědomila, že po všech těch injekcích vypadám opravdu trochu divně a nepřirozeně. Dělala jsem v minulosti se svým obličejem věci, které bych už teď neudělala. S botoxem končím,“ říká herečka.

„Jednou přišel den, kdy jsem porovnávala fotografie z minulosti s těmi ze současnosti a uvědomila jsem si, o čem to moji přátelé celou tu dobu mluvili,“ vysvětluje Coxová.

Starost o svůj vzhled tím ale pro hvězdu seriálu Přátelé nekončí. I dál se prý bude snažit vypadat stále co nejlépe. „Být předmětem zájmu veřejnosti je opravdu intenzivní. Ale nevím, jestli je to intenzivnější než tlak, co na sebe vyvíjím já sama doma před zrcadlem,“ říká.

Na svůj věk se prý rozhodně necítí. „Cítím se vnitřně stále mladá. Mám spoustu kamarádek, kterým je jen něco přes třicet, nepřemýšlím o tom. Pro mě jsme stejně staré, dokud to blíže nezkoumám,“ řekla. Oslavy blížících se kulatin se nebojí. „Nemůžu tomu uvěřit. Už za dva roky to přijde. Na šedesátce samozřejmě není nic špatného. Jen tomu zkrátka nemůžu uvěřit. Čas běží tak rychle,“ dodala herečka.