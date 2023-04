Courteney Coxová skoncovala s plastikami. Byl to začarovaný kruh, říká

Herečka popsala začarovaný kruh, do kterého se dostala postupným upravováním svého obličeje. „Myslela jsem si, že stárnu, i když jsem byla opravdu mladá. To je prostě průšvih, ztráta času. Jako byste si neuvědomili, že vypadáte trochu mimo, takže pak jdete na další a další zákroky, protože sami sobě připadáte normální. Podíváte se do zrcadla a řeknete si, že to ještě vypadá dobře,“ svěřila se.

Teď podle svých slov jen nevěřícně zírá, kdykoli najde své staré fotografie z doby, kdy měla kosmetických úprav nejvíce. „Dívám se na své fotky z doby, kdy jsem si myslela, že vypadám dobře, a nemůžu tomu uvěřit,“ prohlásila.

Herečka se loni přiznala, že se zpočátku snažila intenzivně bojovat proti tomu, aby vypadala starší. Napomáhat jí k tomu měly zejména různé injekční zákroky a procedury, nakonec si ale uvědomila, že se „zbláznila“, a teď se snaží stárnout s grácií.

Když se nad svou plastikovou minulostí ohlížela na svém profilu na Instagramu, dodala: „Den, kdy si uvědomíte, o čem si vaši kamarádi povídali.“