Jsi moje životní učitelka, vzkázala Courteney Coxová dceři k 22. narozeninám

Courteney Coxová se na Instagramu podělila s fanoušky o emotivní přání k narozeninám své dcery Coco Arquetteové a zveřejnila sérii společných fotografií z různých období jejich života.
„Všechno nejlepší. Jsi tak moudrá duše. Nejsrandovnější člověk, kterého znám, a moje životní učitelka. Miluji tě,“ napsala herečka ke snímkům, které rychle zaplavily gratulace fanoušků i známých osobností.
Na narozeniny nezapomněl ani hrdý otec, herec David Arquette (54). Také on na sociálních sítích zveřejnil několik společných fotografií a vyjádřil dceři lásku i hrdost. Přestože se s Coxovou rozešli už před lety, oba dlouhodobě mluví o tom, že se jim podařilo vybudovat přátelský vztah a společně se podílet na výchově dcery.
Mezi gratulanty nechyběla ani Jennifer Anistonová (57), která se s Courteney spřátelila během natáčení kultovního seriálu Přátelé. Představitelka Rachel Greenové je zároveň kmotrou Coco a s rodinou udržuje velmi blízké vztahy.
Coco Arquetteová se v posledních letech stále častěji objevuje po boku své slavné matky na společenských akcích. Fanoušci i média si pravidelně všímají její nápadné podobnosti s herečkou, zejména pokud jde o úsměv a výrazné rysy obličeje.
Coxová a Arquette se seznámili během natáčení hororu Vřískot. Vzali se v roce 1999 a o pět let později se jim narodila dcera Coco. Manželství skončilo rozvodem v roce 2013, bývalí partneři však i nadále udržují přátelské vztahy.
Coxová je od roku 2013 ve vztahu s hudebníkem Johnnym McDaidem (49) ze skupiny Snow Patrol, zatímco Arquette je od roku 2015 ženatý s novinářkou Christinou McLartyovou (44), s níž má dva syny.
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