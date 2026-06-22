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Jsi moje životní učitelka, vzkázala Courteney Coxová dceři k 22. narozeninám

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  11:01
Herečka Courteney Coxová vyrazila se svou dcerou Coco do kalifornského...

Herečka Courteney Coxová vyrazila se svou dcerou Coco do kalifornského Disneylandu. (srpen 2025) | foto: Profimedia.cz

Dcera herců Courteney Coxové a Davida Arquetta, Coco Arquetteová, dorazila na...
Coco Arquette a Courteney Coxová (New York, 6. března 2023)
Courteney Cox se dcerou
Coco Arquette a její matka Courteney Coxová (Los Angeles, 27. února 2023)
52 fotografií
Herečka Courteney Coxová (62), známá především jako Monika Gellerová ze seriálu Přátelé, veřejně popřála své jediné dceři Coco Arquetteové k 22. narozeninám. Na sociálních sítích sdílela společné fotografie a připojila dojemný vzkaz.

Courteney Coxová se na Instagramu podělila s fanoušky o emotivní přání k narozeninám své dcery Coco Arquetteové a zveřejnila sérii společných fotografií z různých období jejich života.

courteneycoxofficial

Happy Birthday Co. You are such a wise soul. Funniest person I know and my life teacher. I love you x

14. června 2026 v 0:39, příspěvek archivován: 19. června 2026 v 9:43
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„Všechno nejlepší. Jsi tak moudrá duše. Nejsrandovnější člověk, kterého znám, a moje životní učitelka. Miluji tě,“ napsala herečka ke snímkům, které rychle zaplavily gratulace fanoušků i známých osobností.

Na narozeniny nezapomněl ani hrdý otec, herec David Arquette (54). Také on na sociálních sítích zveřejnil několik společných fotografií a vyjádřil dceři lásku i hrdost. Přestože se s Coxovou rozešli už před lety, oba dlouhodobě mluví o tom, že se jim podařilo vybudovat přátelský vztah a společně se podílet na výchově dcery.

Herečka Courteney Coxová vyrazila se svou dcerou Coco do kalifornského Disneylandu. (srpen 2025)
Dcera herců Courteney Coxové a Davida Arquetta, Coco Arquetteová, dorazila na módní akci značky Jenni Kayne v New Yorku. (12. září 2025)
Coco Arquette a Courteney Coxová (New York, 6. března 2023)
Coco Arquette a její matka Courteney Coxová (Los Angeles, 27. února 2023)
52 fotografií

Mezi gratulanty nechyběla ani Jennifer Anistonová (57), která se s Courteney spřátelila během natáčení kultovního seriálu Přátelé. Představitelka Rachel Greenové je zároveň kmotrou Coco a s rodinou udržuje velmi blízké vztahy.

Coco Arquetteová se v posledních letech stále častěji objevuje po boku své slavné matky na společenských akcích. Fanoušci i média si pravidelně všímají její nápadné podobnosti s herečkou, zejména pokud jde o úsměv a výrazné rysy obličeje.

Coxová a Arquette se seznámili během natáčení hororu Vřískot. Vzali se v roce 1999 a o pět let později se jim narodila dcera Coco. Manželství skončilo rozvodem v roce 2013, bývalí partneři však i nadále udržují přátelské vztahy.

Coxová je od roku 2013 ve vztahu s hudebníkem Johnnym McDaidem (49) ze skupiny Snow Patrol, zatímco Arquette je od roku 2015 ženatý s novinářkou Christinou McLartyovou (44), s níž má dva syny.

Co dělá Courteney Coxová proti stárnutí? Cvičí a s maskou leze do mrazáku
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