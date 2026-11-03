Zpěvačku v letadle obtěžoval muž bosou nohou na loketní opěrce. Vytáhla sprej

Jessie James Deckerová se na Instagramu podělila o moment, který by si většina cestujících raději odpustila. Během letu se vedle jejího sedadla objevilo bosé chodidlo spolucestujícího sedícího za ní. Ten si ho totiž položil přímo na její loketní opěrku.
Zpěvačka si nejprve zakryla nos a ústa, aby dala najevo, že jí situace rozhodně není příjemná. Potom sáhla po spreji a začala jím chodidlo stříkat. Noha vzápětí zmizela z jejího prostoru a Deckerová se začala smát.
„Něčí noha v letadle strašně smrdí,“ napsala přímo do videa. K příspěvku připojila také otázku pro své sledující: „Než mě začnete kritizovat… Co byste dělali vy?“
Video okamžitě rozpoutalo debatu o slušném chování na palubě letadel. Řada fanoušků se zpěvačky zastala a označila chování neznámého cestujícího za vrchol neslušnosti. Někteří by podle svých slov sáhli po podobném řešení, další navrhovali ještě důraznější reakci.
Jeden z komentujících například radil, aby zpěvačka ve stejném okamžiku, kdy nohu postříká sprejem, předstírala kýchnutí. Ozvaly se také bývalé letušky, které připomínaly, že loketní opěrka rozhodně není místem pro cizí bosé nohy.
Ne všichni ale věřili, že šlo skutečně o neznámého spolucestujícího. Část komentujících začala spekulovat, zda chodidlo náhodou nepatřilo jejímu manželovi Ericovi Deckerovi, bývalému hráči amerického fotbalu. S tím je zpěvačka od roku 2013 vdaná a společně vychovávají čtyři děti.
Jessie na jednu z podobných poznámek reagovala s humorem. Když jí sledující napsal, že doufá, že jde o Ericovu nohu, odpověděla otázkou, zda už někdy viděl manželovy prsty na nohou. Komu chodidlo ve skutečnosti patřilo, ale neprozradila.