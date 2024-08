Jeho coming out byl jako rána do srdce, říká Schumacherova exmanželka

„Během jeho kariéry v F1 o tom kolovalo v paddocku hodně fám. Žádala jsem ho, aby mi objasnil, jestli je na tom něco pravdy, ale vždycky to popíral. Říkal mi, že si pořád něco představuji a že možná potřebuji psychologickou pomoc,“ popsala Schumacherová pro Der Spiegel.

Po narození syna se prý v manželství cítila osaměle a odhozená jako „staré tenisky“. Jejich manželství po 14 letech skončilo, ale to, že je gay, se prý dozvěděla ze sociálních sítí.

„Když to oznámil, bylo to jako rána do srdce. Coming out vždy zasáhne ty okolo vás, včetně exmanželky, s níž máte dítě,“ pokračovala s tím, že vůbec nepomyslel, jaký to na ni bude mít dopad. Čelí totiž veřejnému ponížení.

„Dnes cítím, že jsem byla během manželství využita. Cítím, že jsem promarnila svá nejlepší léta. Ptám se sama sebe na spoustu otázek. Byl ke mně upřímný? A přemýšlím nad něčím ještě důležitějším – miloval mě? Slepě jsem mu věřila, a proto jeho slovo bylo pro mě zákonem,“ dodala.

Ralf Schumacher s ní byl ženatý od roku 2001 a mají spolu dvaadvacetiletého syna Davida. Ten otce podpořil. „Jsem moc rád, že jsi konečně našel někoho, s kým se opravdu cítíš dobře a máš pocit bezpečí. Stoprocentně za tebou, tati, stojím a přeji ti vše nejlepší a gratuluji,“ napsal Schumacherův syn na Instagramu.

Ralf Schumacher se v reakci na rozhovor Schumacherové pro Der Spiegel ohradil, že o jeho partnerovi Étiennovi věděla, protože jim i blahopřála ke svatbě, kterou ovšem neměli. Schumacherová zase tvrdí, že o Étiennovi věděla jako o Schumacherově asistentovi a ono přání k vymyšlené svatbě byla prý jen snaha, jak z něj dostat přiznání.