Menendezovi zavraždili své rodiče. Milé setkání, popsal herec návštěvu vězňů

Osmnáctiletý Erik a jeho o tři roky starší bratr Lyle přišli v noci 20. srpna 1989 vybaveni brokovnicemi domů, kde brutálně zavraždili své rodiče. Otce Josého Enriquea Menendeze střelili celkem šestkrát, jedna z ran vedla zezadu do hlavy. Matku Mary Louise „Kitty“ Andersenovou střelili její synové desetkrát, smrtelný výstřel zasáhl její bradu.

Otec José měl zneužívat oba syny. Dlouho, krutě, chlípně. Ti jej později zastřelili.

Bratři později zavolali na policii, kde nahlásili, že našli doma rodiče mrtvé a že je nejspíš na objednávku zabila mafie. Hned po smrti rodičů začali oba mladí muži žít velmi extravagantně, kupovali si hodinky značky Rolex i vozy Porsche a během pouhého půl roku stihli utratit přibližně milion dolarů. Policie začala pracovat s verzí, že sourozenci zabili své rodiče kvůli finančnímu obohacení.

Erik Galen Menendez se tehdy během terapeutického sezení přiznal svému psychologovi, s tím, že rodiče s bratrem zastřelili a to proto, že už nechtěli dál fyzicky a psychicky trpět – jejich otec je oba podle jeho slov odmalička pravidelně sexuálně zneužíval, o čemž navíc podle něj jejich matka alkoholička dobře věděla a roky tomu jen nečinně přihlížela. O sexuálním zneužívání se Lyle svěřil v létě 1976 také své sestřenici. Joseph Lyle Menendez byl zatčen 8. března 1990. Erik se policii vydal o tři dny později.

Kauza bratrů Menendezových je jedním z nejznámějších kriminálních případů ve Spojených státech, na jejím základě vzniklo mnoho televizních filmů, dokumentů a seriálů. Mezi nejnovější patří velmi úspěšný počin Netflixu s názvem Monstrum: Příběh Lylea a Erika Menendezových (v originále The Lyle and Erik Menendez Story), který se hned po premiéře dostal do top trojky nejsledovanějších seriálů v mnoha zemích.

Herec Cooper Koch, který ztvárnil v seriálu Erika Menendeze, měl možnost poznat oba bratry osobně. Setkání zprostředkovala hvězda reality show a podnikatelka Kim Kardashianová, která se v posledních letech zabývá mimo jiné také trestním právem a úspěšně pomohla k osvobození z doživotního trestu několika odsouzeným.

U předběžného slyšení v roce 1991. Vlevo Lyle, vpravo Erik

Koch si podle svých slov nečekané setkání s bratry užil. „Hned poté, co jsem přijel do nápravného zařízení Richarda J. Donovana, jsme si s Erikem padli do oka. Vešel jsem do tělocvičny a první, koho jsem uviděl, byl právě Erik. Podívali jsme se na sebe, on se usmál, já taky a hned jsme se objali. Byl to opravdu silný a emotivní moment,“ popsal herec pro server The Hollywood Reporter.

„Byl to úžasný zážitek, moc milé setkání. Měl jsem možnost strávit s Erikem nějaký čas o samotě. Poděkoval mi za mou práci – a to i přesto, že v té době seriál ještě neviděl,“ uvedl s tím, že se krátce setkal i s Erikovým bratrem Lylem. „Oba byli opravdu velmi laskaví a milí,“ dodal Koch.

Bratři svůj trest – doživotní vězení bez možnosti propuštění – vykonávali do roku 2018 každý v jiné věznici. Lyle (56) byl před šesti lety přestěhován do stejné jednotky jako Erik (54). Při prvním setkání po dlouhých dvaadvaceti letech se oba rozplakali a dlouho se objímali. Jednotka, kde jsou ubytováni, je vyhrazena pro vězně, kteří souhlasí s účastí na vzdělávacích a rehabilitačních programech.