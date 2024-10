Protetický penis jsem při natáčení nevyužil, říká Koch o roli vraha Menendeze

Netflix seriál Monstra: Příběh Lylea a Erika Menendezových vypráví o bratrech, kteří v roce 1989 zavraždili své rodiče Josého a Kitty Menéndezovy a od roku 1996 si odpykávají doživotní tresty ve vězení.

Herec Cooper Koch v pořadu Watch What Happens Live with Andy Cohen uvedl, že při natáčení slavné nahé scény ve sprše nepoužil, na rozdíl od mnoha jiných herců, protetický penis.

S moderátorem Andym Cohenem probírali ikonické nahé scény ve filmech. Když došli k filmu Hříšné noci (Boogie Nights), ve kterém herec Mark Wahlberg použil umělý protetický penis, Koch prohlásil: „Jen bych podotknul, že ten můj nebyla protéza.“

„No, to měla být moje další otázka. Gratuluji, Coopere. Jste velmi obdařený, že,“ řekl moderátor.

„No... byl povadlý,“ dodal s úsměvem Koch, což diváci odměnili potleskem.

Herec také popsal, jaké to pro něj bylo, ukázat se zcela nahý před kamerou. „Není to až tak strašné. V první řadě bych řekl, že to bylo spíše trochu nepříjemné a pak mi byla hodně zima. Hlavně ve sprše. Teplá voda tekla jen na začátku,“ prozradil.

Také setkání s bratry Menendezovými, kteří zavraždili své rodiče, podle herce nebylo nijak „strašidelné“. Dodal, že byl trochu nervózní hlavně proto, že o jejich osobním příběhu a zneužívání ze strany otce ví hodně detailů.

„Hned poté, co jsem přijel do nápravného zařízení Richarda J. Donovana, jsme si s Erikem padli do oka. Vešel jsem do tělocvičny a první, koho jsem uviděl, byl právě Erik, kterého jsem v seriálu ztvárnil. Podívali jsme se na sebe, on se usmál, já taky a hned jsme se objali. Byl to opravdu silný a emotivní moment,“ popsal herec již dříve pro server The Hollywood Reporter.

„Byl to úžasný zážitek, moc milé setkání. Měl jsem možnost strávit s Erikem nějaký čas o samotě. Poděkoval mi za mou práci – a to i přesto, že v té době seriál ještě neviděl,“ uvedl s tím, že se krátce setkal i s Erikovým bratrem Lylem. „Oba byli opravdu velmi laskaví a milí,“ dodal Koch.

Když se herce v pořadu Watch What Happens Live zeptali na nejděsivější scénu při natáčení diváky vysoce hodnoceného seriálu, odpověděl: „Chtěl jsem říct scénu samotné vraždy rodičů. Ale když nad tím tak přemýšlím, nevím. V průběhu natáčení bylo opravdu mnoho momentů, které byly velmi intenzivní a děsivé.“