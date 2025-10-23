Všichni bílí muži nad 40 by měli chodit na terapii, míní syn Toma Hankse

Kromě hraní se Colin Hanks, sedmačtyřicetiletý syn oscarového herce Toma Hankse, věnuje také režii. V novém dokumentu o slavném komikovi Johnu Candym se zamýšlí nad tím, jak se vyrovnávat s nevyřešenými bolestmi z dětství.
Colin Hanks v Torontu (4. září 2025)

Colin Hanks v Torontu (4. září 2025) | foto: Reuters

Kanadský komik John Candy, který se proslavil rolí trenéra v komedii Kokosy na sněhu z roku 1993, celý život bojoval se silnou obezitou. A přestože nakonec začal držet přísné diety a přestal kouřit, zemřel sotva rok poté – ve věku 43 let ve spánku na srdeční infarkt.

Catherine O’Hara a John Candy ve filmu Sám doma (1990)

Během příprav filmu John Candy: I Like Me vyšlo najevo, že Candy už ve svých pěti letech přišel o otce. „To je něco, co vás nikdy neopustí,“ podotkl Colin Hanks, který film režíroval. „Potýkal se s tím po celý svůj život, a teprve poslední dobou si začal hledat odbornou pomoc. Říkám si, jaké záchranné mechanismy si asi v dětství vytvořil, jak to ovlivnilo celý jeho život? Lidé po čtyřicítce, a zvláště bílí muži, by všichni měli chodit na terapii.“

Vše totiž nasvědčuje tomu, že Candy se se svou ztrátou vyrovnával právě svou pověstnou srdečností a humorem. „Ten otevřený, laskavý a přátelský člověk, jakého jsme znali – ten byl výsledkem těchto získaných mechanismů,“ domnívá se Hanks. Dodává, že s rostoucí slávou se pak tento Candyho přístup začal obracet proti němu, protože „čím dál víc lidí po něm něco chtělo, a tím méně prostoru měl sám pro sebe“.

Hanks ve výsledku konstatuje, že právě tato osobní rovina dělá Candyho příběh výjimečným. „Většina podobných dokumentů končí nějak chmurně, kupříkladu nějakou závislostí. Ale tohle je něco ojedinělého – příběh člověka, který se celý život vyrovnává s nikdy nezahojenou ranou z dětství,“ uvedl. „Byl to někdo, s kým by se každý dovedl ztotožnit. Chtěl jsem proto vyzdvihnout nejen jeho kariéru, ale jednoznačně i to, jaký byl.“

Na filmu spolupracoval i Ryan Reynolds, který se podílel jako producent. Dokument obsahuje dosud neviděné domácí záběry, rozhovory s rodinou i vzpomínky kolegů, mezi nimiž nechybí Steve Martin, Bill Murray, Dan Aykroyd nebo Catherine O’Hara. Premiéru měl na festivalu v Torontu a nyní je dostupný na Prime Video.

