Colin Andrew Firth se narodil 10. září 1960 v anglickém hrabství Hampshire. V dětství se s rodinou přestěhoval do Nigérie, jeho otec David Norman Lewis Firth tam působil jako vzdělávací úředník pro nigerijskou vládu a zároveň vyučoval historii.
Oba Colinovi rodiče byli akademici a často cestovali. Firthova matka byla lektorka srovnávací religionistiky. V dětství tak Colin často měnil prostředí, což, jak sám přiznal, pro něj nebylo vždy jednoduché. Díky tomu ale měl možnost se sžít s různými kulturami a zvyky, a to pak mohl ve své herecké kariéře využít.
„Rád hraji podivné postavy. Někdo by mohl říct, že to má něco společného se skrytou částí mého já, ale myslím, že je to mnohem jednodušší: normální lidé prostě nejsou moc zajímaví,“ prozradil Colin Firth.