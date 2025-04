Herec Colin Farrell plánuje svěřit postiženého syna do dlouhodobé péče

„Je to složité. Někteří rodiče říkají: Chci se o své dítě postarat sám. A já to respektuji,“ prohlásil Farrell pro časopis Candis. „Ale mě děsí kdyby... Co když zítra dostanu infarkt a nedej bože Jamesova matka Kim bude mít autonehodu a umře taky a James pak zůstane sám? Pak je tedy svěřencem státu a půjde kam? My bychom do toho neměli co mluvit,“ vysvětlil.

S bývalou partnerkou Kim doufají, že pro syna najdou místo, které se jim zalíbí a které by mohl navštěvovat už teď. „Chceme, aby si našel místo, kde by mohl žít plnohodnotný a šťastný život, kde by se cítil spojený,“ řekl.

Colin Farrell se synem Jamesem (2011)

Dnes dospělý James byl jako malý chybně diagnostikován s dětskou mozkovou obrnou. Až poté lékaři zjistili, že trpí Angelmanovým syndromem. Jde o vzácnou poruchu, která postihuje především nervový systém. Způsobuje mentální zaostalost, problémy s pohybem a poruchu řeči.

Hvězda seriálu Tučňák již dříve promluvila o zdravotním stavu syna. Lékařskou pomoc vyhledali poté, když měl James jako dítě problémy se sezením nebo plazením. „Myslím, že mu byl rok a půl, když jsme ho vzali na skutečné vyšetření a byla mu diagnostikována dětská mozková obrna,“ řekl herec tehdy časopisu People s tím, že obě poruchy mají podobné příznaky.

Colin Farrell recalls the first questions he asked the doctor after his son was diagnosed with Angelman syndrome.



Když byly Jamesovi dva a půl roku, lékař mu navrhl vyšetření na Angelmanův syndrom. Herec zavzpomínal na okamžik, kdy se dozvěděl diagnózu. „Vzpomínám si, že první dvě otázky, které jsem položil, byly: Jaká je očekávaná délka života a jak moc to bude bolestivé?“ prohlásil.

Lidé s Angelmanovým syndromem mají také často záchvaty. „Naštěstí James už asi deset nebo jedenáct let neměl žádný průlomový záchvat, ale byl jsem s ním v sanitce a v nemocnici. Dával jsem mu sedativum Diastat do konečníku, abych ho zbavil záchvatu, který trval déle než tři minuty. Najít správné množství léků, které by nemělo nežádoucí účinky - to je velmi složitá záležitost,“ řekl.

Herec také založil nadaci Colin Farrell Foundation, která pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením k co nejméně závislému životu a podporuje také jejich rodiny.

Jamesův stav je natolik vážný, že nemluví a ke každodenním úkonům potřebuje pomoc pečovatelky. Před jeho osmnáctými narozeninami Farrell a Kim podali žádost o jeho opatrovnictví.

Syn byl také hlavním důvodem, proč Farrell přestal pít alkohol. „Obohatil můj život, ale nechci zlehčovat zkoušky, kterými prochází tolik rodin; strach, zděšení, frustraci a bolest... Když jste rodičem dítěte se speciálními potřebami, je důležité cítit, že nejste sami,“ dodal.

S polskou herečkou Alicjou Bachledou-Curusovou (41) má ještě syna Henryka Tadeusze. Chodili spolu od roku 2008 do roku 2010. S Kim Bordenave tvořili pár v letech 2001 až 2003.