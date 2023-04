K hraní mě nutila matka, říká syn Rosse ze seriálu Přátelé Cole Sprouse

„Moje matka byla neuvěřitelně úžasná a umělecky založená, ale finančně byla tou nejnezodpovědnější osobou na světě,“ přiznal Sprouse v novém díle podcastu Call Her Daddy. Jeho matka Melanie Wright je výtvarná umělkyně, která se rozhodla své syny dostat před kameru především pro peníze, ale taky aby se sama zviditelnila.

Dvojčata se ve filmech a seriálech začala objevovat v pouhých osmi měsících. Kromě Přátel to byl třeba seriál Zlatá sedmdesátá nebo různé filmy Adama Sandlera. O kariéru dětského herce přitom Cole nikdy nestál. „Nikdy jsem se nerozhodl, že se dám na umění nebo na herectví. A nikdy to nebyla moje vášeň,“ řekl.

David Schwimmer, Cole Sprouse a Jennifer Anistonová v seriálu Přátelé

Herecké výdělky dvojčat však živily celou rodinu. Až do doby, než jejich otec zažádal o výhradní svěření do péče. Matka měla totiž psychické problémy a bojovala se závislostí. Utratila všechno, co její synové vydělali. „Když nás otec dostal do péče, přišli jsme v podstatě o všechno z naší dosavadní kariéry,“ vysvětlit Sprouse, který se od té doby s matkou nestýká.

„Myslím, že to byl důsledek kombinace závislosti a psychické nestability. Je to asi největší rána v mém životě,“ dodal Sprouse s tím, že mu matka chybí.

Melanie Wright a Matthew Sprouse byli oba učitelé. Melanie učila výtvarnou výchovu a Matthew tělocvik. Finančně na tom nebyli dobře. Rozvedli se, ještě než dvojčata oslavila první narozeniny. Soud shledal, že jejich matka není způsobilá o ně pečovat, když jim bylo deset let.

Otec pro ně chtěl normálnější dětství, ale i on viděl v hraní velkou finanční příležitost, takže když přišla nabídka od Disneyho natáčet seriál Sladký život Zacka a Codyho, rozhodl se ji přijmout. Cole Sprouse s odstupem času jeho rozhodnutí nelituje, protože mu dalo finanční stabilitu a mnoho kariérních možností.