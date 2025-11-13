Nosit tanga a fotit sexy fotky budu až do smrti, říká playmate Coco Austin

Nicole „Coco“ Austin se ohradila proti kritikům, kteří odsuzují její odvážné modely. „Pořád ty samé komentáře. Nemyslíš, že už jsi na to před padesátkou moc stará? A co já na to? Vyrazím ven v tangách a udělám provaz! A všichni pak píšou, kdy už s tím přestaneš? A já na to jen, ne, budu dělat všechno to, co mě baví a co vás tak šíleně štve. A budu to dělat, dokud neumřu,“ prohlásila playmate v podcastu Dumb Blonde.
Rodačka z Kalifornie teď většinu svých odvážnějších fotek sdílí jen na svém účtu na OnlyFans. Na Instagramu to podle ní začínalo být trochu moc ožehavé a za přílišnou nahotu jí tam hrozilo zablokování profilu. Za přístup k fotkám a videím na profilu na placené platformě pro fanoušky si herečka účtuje necelých dvacet dolarů měsíčně.
Pro přesun na OnlyFans se prý rozhodla i kvůli své devítileté dceři Chanel Nicole Marrow. „Chci být vnímána jako spořádaná matka. Nechci, aby lidé na Instagramu pořád viděli můj zadek,“ řekla.
Vysvětlila, že by byla nerada, aby byl dceři její styl oblékání nějak nepříjemný. „Nechci, aby jí to vadilo a aby jí to spolužáci ukazovali na sociálních sítích. Chci to dělat tak, aby se cítila v pohodě,“ dodala s tím, že Chanel často obrací oči v sloup, když její matka nosí odvážné outfity.
„Chápe to, ale chci se ujistit, že to nepřeháním, protože už ji to trochu uvádí do rozpaků. Jsem v tom velmi opatrná,“ popsala. „Dcera mě například nenechá chodit pro ni do školy v podpatcích. Nechce, abych byla taková. Takže když ji jdu vyzvednout, dbám na to, abych neměla sexy šaty, převlékám se kvůli tomu,“ vysvětluje.
|
Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate
Coco Austin je jednou rozvedená. V roce 2001 se po dvou letech manželství rozvedla s prvním manželem Mikem Williamsem. Od roku 2002 je manželkou rapera a herce Ice-T (vlastním jménem Tracy Marrow). Ten má z předchozích vztahů dvě dospělé děti – syna Tracyho Marrowa Jr. (33) a dceru LeTeshy Marrowovou (49).
Coco se stará hlavně o domácnost a výchovu dcery, zatímco Ice-T je živitelem rodiny. „Ice má své místo. Je to mužské místo. Jde, dělá svou práci, tvrdě pracuje, vydělává peníze. Moje místo je starat se o domácnost,“ vysvětlila.
„Nemyslím si, že máme staromódní vztah. Jen zkrátka víme, jakou má kdo roli. Dnes mám pocit, že všechny ženy musí být za každou cenu nezávislé. Říkají, že nepotřebují muže a všechno zvládnou samy. Dobře, v pohodě. Ale když to budeš pořád říkat, nikdy si určitě nenajdeš muže, který tě rád zaopatří, s tím je třeba počítat,“ dodává playmate.