Americká CNN ho pohřbila. Pořád žiju, vzkázal Michael J. Fox

Americká stanice CNN omylem zveřejnila materiál, který působil jako nekrolog herce Michaela J. Foxe (64). Fanoušci po celém světě tak na chvíli uvěřili, že slavný představitel Martyho McFlye z trilogie Návrat do budoucnosti již není mezi námi. Herec vzkázal, že žije a je v pořádku, ještě den předtím se účastnil setkání s fanoušky.
Michael J. Fox (Los Angeles, 1. března 2026)

Michael J. Fox (Los Angeles, 1. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Michael J. Fox a Christopher Lloyd ve filmu Návrat do budoucnosti II
Michael J. Fox sdílel u příležitosti 41. výročí filmu foto s kolegou z Návratu...
Michael J. Fox ve filmu Návrat do budoucnosti II (1989)
K nedorozumění došlo poté, co se na platformách CNN objevil předem připravený materiál mapující hercův život a kariéru. Podobné texty a videa si redakce běžně chystají dopředu pro případ úmrtí významných osobností. V tomto případě však došlo k chybě a obsah byl omylem zveřejněn.

Michael J. Fox sdílel u příležitosti 41. výročí filmu foto s kolegou z Návratu do budoucnosti, hercem Christopherem Lloydem. „S mým nejlepším kámošem,“ napsal ke společné fotografii. (11. března 2026)

Zpráva se rychle šířila po sociálních sítích a vyvolala vlnu paniky i smutku. Mnozí fanoušci začali okamžitě sdílet kondolence, aniž by si informaci ověřili.

Michael J. Fox fanoušky následně rychle uklidnil prostřednictvím svého zástupce, který pro TMZ vzkázal, že herec je v pořádku a den předtím se zúčastnil veřejné akce a setkání s fanoušky. „Michael se má skvěle,“ uvedl mluvčí herce. „Včera byl na PaleyFestu. Byl na pódiu a poskytoval rozhovory.“

CNN po incidentu přiznala chybu a za předčasné zveřejnění nekrologu se omluvila. Uvedla, že šlo o selhání redakčního procesu a že materiál byl okamžitě stažen. „Materiál byl zveřejněn omylem, odstranili jsme ho z našich platforem a omlouváme se Michaelu J. Foxovi a jeho rodině.“

Nemocný Michael J. Fox se chce vrátit k hraní. Pokud to zvládnu, říká

Michael J. Fox patří mezi nejznámější hollywoodské herce své generace. Kromě filmové kariéry je dlouhodobě známý také svým bojem s Parkinsonovou chorobou, o níž otevřeně hovoří a podporuje výzkum její léčby. Navzdory zdravotním komplikacím zůstává aktivní a pro mnohé inspirací.

V rozhovoru pro magazín Town & Country z roku 2023 herec zmínil, že přestal mít strach ze smrti. „Kdybych měl umřít zítra, rozhodně by mi to přišlo předčasné, ale vlastně žádný šok. Takže ne, nebojím se,“ říká. „Jediný strach mám z toho, že by to nějak ohrozilo mou rodinu, manželku Tracy Pollanovou a naše čtyři děti. „Na parkinsona se neumírá, umírá se s ním. Takže přemýšlím, že osmdesátky se asi nedožiju,“ uvedl.

Kvůli příznakům nemoci, mezi něž patří třes, poruchy pohybu či koordinace a ztuhlost svalů, se Michael J. Fox v roce 2020 definitivně vzdal herecké kariéry. O své diagnóze poprvé promluvil v roce 1998. Od té doby se věnuje převážně filantropii a prostřednictvím své nadace podporuje snahy o nalezení léku pro tuto nemoc. Zafinancoval je již více než miliardou dolarů, což z něj činí světově nejvýznamnějšího podporovatele tohoto výzkumu.

9. dubna 2026  8:18

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
