Hvězda seriálu Blog Party zveřejnila na stránce GoFundMe prohlášení, ve kterém prosí přispěvatele o v přepočtu více než 4 miliony korun na kryoprezervaci synova těla.

Kryonika, tedy uchovávání lidského těla po smrti při extrémně nízkých teplotách s nadějí na budoucí oživení, je stále velmi experimentální a vědecky neprokázaný obor. Kritici upozorňují, že jde o byznys na hranici etiky, zneužívající zoufalství jednotlivců v těžkých životních situacích.

„Jde o naději a spravedlnost. Odmítám, aby příběh mého syna takto v tichosti ze dne na den skončil,“ napsala Clare McCannová s tím, že má pouze jednu šanci, jak tělo během příštích sedmi dnů uchovat. „Pokud to nestihnu, ztratím jakoukoli možnost jeho budoucího návratu k životu,“ píše.

Atreyu McCann chodil do školy v australském Novém Jižním Walesu, kde čelil opakované dlouhodobé šikaně ze strany spolužáků i učitelů. Herečka na to opakovaně upozorňovala školu, ministerstvo školství i odbor péče o děti. „Na podporu svých tvrzení mám zprávy od psychologů, diagnózu posttraumatické stresové poruchy i e-maily – vše ukazuje na systém, který naprosto selhal při ochraně malého zranitelného dítěte,“ uvedla jeho matka.

„Prosila jsem školu, ale nic se nedělo. Nikdo se nezapojil, nepomohl. A teď je můj krásný chlapec pryč,“ napsala. Svého syna popsala jako něžného člověka, kreativního a hluboce milovaného.

Kryonika je proces uchovávání těla po smrti při extrémně nízkých teplotách. Metoda je kontroverzní a spekulativní, pro McCannovou však představuje záblesk naděje v pro ni jinak nesnesitelné realitě.

Finanční prostředky, o které herečka usiluje, mají pokrýt náklady na kryoprezervování, lékařské a právní postupy. Zbytek peněz chce věnovat na boj proti šikaně a právní kroky proti institucím, které dle jejích slov syna zklamaly. Herečce se zatím podařilo vybrat v přepočtu pouze něco málo přes 200 tisíc korun.

Synovu tragickou smrt oznámila na Instagramu. „Se zdrceným srdcem sdílíme zprávu o odchodu mého krásného syna,“ napsala Clare McCannová v příspěvku. „Moje nejhorší noční můra se stala skutečností. Pokorně vás prosím, abyste mi pomohli zachovat jeho život a bojovat proti této šílené lavině dětských sebevražd způsobených nekontrolovanou šikanou ze strany škol a učitelů,“ dodala u dalšího příspěvku se synem.

Rozhodnutí využít metodu kryogenního zmrazení těla nebylo podle herečky unáhlené. „Před šesti nebo sedmi lety jsme si se synem povídali o posmrtném životě a nebi, a já mu tehdy vysvětlila, co je to kryonika. Řekl mi, že by to chtěl podstoupit. Časem jsme o tom mluvili znovu – chtěli jsme to udělat spolu. Nikdy se nerozdělit. Zaslouží si druhou šanci na to, aby žil život, jaký si přál,“ uvedla herečka v rozhovoru pro australská média.