Za seriál Koruna měl kolega vyšší plat než já za hlavní roli, říká Foyová

Informaci o výši platů prozradil zástupce produkční společnosti Left Bank Pictures, která seriál Koruna produkovala. Claire Foyová tvrdí, že do té doby o tom, že měla jako hlavní hvězda nižší plat než její mužský herecký kolega Matt Smith, nevěděla.

„Nebyla jsem tehdy v šoku. Byla jsem naštvaná. Ale za slzy mi to nestálo – asi jsem si prostě nedovolila projevit vztek,“ svěřila se herečka se svými prvotními pocity v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

„Občas něco takového zaslechnete nebo zahlédnete. Něco takového se stane, a vy se najednou začnete sami sebe ptát, o co se tu vlastně snažím, proč to všechno vůbec dělám? Je to vážně zdrcující,“ myslí si Foyová.

Claire Foyová a Matt Smith v seriálu Koruna (2016)

Podle svých slov přitom celou situaci nechtěla nijak dál rozebírat, protože nechtěla být středem pozornosti. Problém rozdílných platových podmínek herců v Hollywoodu není ničím novým. Rozdíl mezi platem hereček a herců bývá často dost markantní.

Seriál Koruna sleduje život Alžběty II. a Claire Foyová zde ve dvou sériích hraje královnu v období mládí. Herec Matt Smith jí v seriálu sekunduje jakožto její manžel princ Philip.

I po uveřejnění zprávy o nesrovnalosti v platech se herečka k natáčení Koruny vrátila. „Pořád se o tom mluví, i teď po několika letech. Vím, kam až se to táhne, ale prostě jsem se na natáčení vrátila. Nechtěla jsem, aby ta kauza nějak zastínila účinkování moje i všech ostatních v seriálu,“ vysvětluje.

Na celé situaci je podle Foyové pozitivní alespoň to, že pokud se zveřejňují platy, lidé už alespoň nemohou lhát o tom, kolik který herec dostává zaplaceno.

VIDEO: Claire Foyová jako královna Alžběta II. v seriálu Koruna: