Nevěděla jsem, zda se dožiju čtyřicítky, přiznala seriálová Alžběta II.

Svůj debut před kamerou zaznamenala v prvním díle komediálního seriálu Cena za lidskost, jejím prvním filmem pak byla fantaskní Zaslaná pošta, adaptace stejnojmenné knihy spisovatele Terryho Pratchetta.
Za roli královny Alžběty II. v dramatickém seriálu Koruna získala Zlatý glóbus a dvě ceny Emmy. V letošním roce se její fanoušci mohou těšit na dva nové filmy – černou komedii Savage Garden, v níž jí bude sekundovat herec Richard E. Grant, a fantasy snímek Kouzelný strom vycházející z knih spisovatelky Enid Blytonové.
Herečka se nicméně nedávno nechala slyšet, že si od jisté doby váží každého dalšího dne. V raném mládí totiž trpěla řadou zdravotních obtíží, kvůli nimž nabyla přesvědčení, že se pravděpodobně nedožije ani čtyřiceti let.
Už ve třinácti letech se opakovaně ocitala v péči lékařů – například kvůli zhoubnému nádoru v hlavě nebo dětské artritidě, kvůli níž dlouho chodila o berlích. Často si tak připadala, jako by byla neustále konfrontována s vlastní smrtelností.
„Lidské umírání je něco, nad čím většina z nás pokud možno nechce ani uvažovat. Já jsem ale na smrt myslela odjakživa. Říkala jsem si, že je to jen otázka času. Už jako malá jsem si byla skálopevně jistá, že se ani čtyřiceti nedožiju, že na to mám až příliš mnoho chorob,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro Sunday Times Culture. „Ale jak to tak vypadá, stále jsem tady.“
Pošramocené zdraví ji sice v minulosti výrazně potrápilo, zároveň jí však pomohlo vybudovat optimističtější náhled na život. „Morbidní povaha nemusí být nutně negativní. Může znamenat, že si užíváte každý den, jako by byl poslední,“ vysvětluje.
„Jak jsem dřív bývala hodně nemocná, říkala jsem si, že do všeho musím jít po hlavě. A pak se najednou dostaví všední starosti dospělého života – děti, kariérní postup… věci, se kterými člověk ani nepočítal. O to víc si pak váží života samotného a toho, že ho vůbec má,“ dodala.