Dcera Schifferové jde v jejích šlépějích. V Řecku ukázala postavu v plavkách

Clementine vyrůstala v Londýně a rodinném sídle v Suffolku, nyní ale žije v New Yorku, kde se věnuje modelingu a dalším tvůrčím projektům. Schifferová v nedávném rozhovoru vzpomínala, že na tom v jejím věku byla podobně.
„Když mi bylo kolem dvaceti a cestovala jsem po světě, soustředila jsem se na kariéru - jen tvrdě pracovat, být soutěživá a dostat se na vrchol,“ řekla magazínu HELLO!.
Po svatbě s režisérem Matthewem Vaughnem v roce 2002 a narození tří dětí však začala na kariéru nahlížet jinak. „Než jsem potkala Matthewa, pracovala jsem neustále. Ale jakmile jsme se dali dohromady, najednou se mi otevřel úplně nový svět… Moje priority se změnily,“ popsala.
Dnes podle svých slov odmítá řadu pracovních příležitostí, aby měla dostatek času na rodinu.
„Jsem pyšná na své děti, jsou velmi skromné a jejich blaho je pro mě i pro mého manžela prioritou. Mohla bych se věnovat mnohem více módním přehlídkám, focením a dalším projektům… Ale udržet rovnováhu, která mi umožňuje trávit kvalitní čas s rodinou a být tu pro ně, když mě potřebují, je pro mě mnohem důležitější než natočit skvělou novou kampaň,“ řekla Schifferová.
Modelka má s Vaughnem ještě syna Caspara (22) a dceru Cosimu (15). V květnu oslavili 24. výročí svatby a Claudia při té příležitosti zveřejnila na Instagramu jejich svatební fotografii.