Přál byste si, aby na vás lidé ve StarDance koukali jako na někoho, kdo hezky tancuje, nebo aby si pochvalovali, že je s vámi legrace?
Vzhledem k tomu, že jsem netanečník, tak si nebudou říkat, kurňa, ten chlap skvěle tancuje. Spíš patřím mezi soutěžící, kteří se s tím chtějí porvat, a diváci sledují, jak se učí a kam se posouvají. Ale samozřejmě vím, proč mě asi do StarDance pozvali. Zřejmě se ode mě čeká legrace, zábava, prostě trošku jiný vklad než umění dokonale tančit. Pořad není jen dvouminutové vystoupení na parketu. Sice tam nejsem za klauna, ale předpokládám, že se budu dobře bavit a díky tomu se budou bavit i diváci.
Pokud ustrnete v nějakém vlastním světě a myslíte si, že to, jak jste to dělal doteď, je pořád správně, mohlo by vám okolí dát najevo – nene, pane Matonoho, vy už nejste vtipnej, jste trapnej, tomu se už nesmějeme.