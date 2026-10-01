Před lety jste vystudovala scenáristiku. Stačilo to k tomu, abyste uměla psát scénáře? Nebo vám dal víc život s Milošem Formanem?
Na škole jsem získala základ, ale později jsem nějaký čas pracovala pro Miloše, četla mu scénáře, které dostával k případnému zfilmování. A od něj jsem si vyslechla, jak hodnotí jejich stavbu a celkovou úroveň. Ale nejsem nějaký velký a zkušený teoretik, musím přiznat, že mi při psaní série Na tělo hodně pomohl kreativní producent Josef Viewegh, který má za sebou výborné seriály Volha, Rapl, Cirkus Bukowsky, Oktopus... Miluju psát dialogy, zato dramatická stavba je věc, ve které jsem potřebovala postrčit.
Asi jsem víc nacítěná na ženský svět. Přitom mám muže ráda. Ale ať si píšou tu svou pravdu a já zase píšu svou z ženského pohledu.