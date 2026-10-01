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Cítila jsem se jako „odhozená Karlem Gottem.“ Formanová o osudových mužích i Americe

Daniel Pacek
  20:00

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Martina Formanová. Jestli má někdo o čem vyprávět, pak ona k takovým lidem určitě patří. Jako mladičká prožila roky s Karlem Gottem, později přesídlila do USA, kde se vdala za Miloše Formana. Píše knihy a nyní televize vysílá seriál Na tělo, natočený podle jejího scénáře. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jestli má někdo o čem vyprávět, pak Martina Formanová k takovým lidem určitě patří. Jako mladičká prožila roky s Karlem Gottem, později přesídlila do USA, kde se vdala za Miloše Formana. Píše knihy a nyní televize vysílá seriál Na tělo, natočený podle jejího scénáře.

Před lety jste vystudovala scenáristiku. Stačilo to k tomu, abyste uměla psát scénáře? Nebo vám dal víc život s Milošem Formanem?
Na škole jsem získala základ, ale později jsem nějaký čas pracovala pro Miloše, četla mu scénáře, které dostával k případnému zfilmování. A od něj jsem si vyslechla, jak hodnotí jejich stavbu a celkovou úroveň. Ale nejsem nějaký velký a zkušený teoretik, musím přiznat, že mi při psaní série Na tělo hodně pomohl kreativní producent Josef Viewegh, který má za sebou výborné seriály Volha, Rapl, Cirkus Bukowsky, Oktopus... Miluju psát dialogy, zato dramatická stavba je věc, ve které jsem potřebovala postrčit.

Asi jsem víc nacítěná na ženský svět. Přitom mám muže ráda. Ale ať si píšou tu svou pravdu a já zase píšu svou z ženského pohledu.

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