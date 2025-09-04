Premiéra Cirque du Soleil: Gondíková soucítí s artisty, Janda zavírá oči

Představení Kurios: Kabinet kuriozit kanadské artistické skupiny Cirque du Soleil nadchlo diváky ve velkém šapitó na Letenské pláni v Praze. Zcela zaplněné hlediště pro 2500 lidí umělci z mnoha zemí při slavnostní české premiéře zavedli do světa imaginace, akrobacie, humoru a výrazných kostýmů.
„Kurios je show, která je oslavou představivosti. Chceme, aby lidé odcházeli s vědomím, že možné je všechno,“ uvedl Michel Laprise, tvůrce a ředitel představení.
Mnoha přítomným se při čtvrteční show tajil dech při pohledu na artisty v kostýmech z podvodní říše pohybující se pomocí trampolíny ve výšce až 12 metrů. Zaujal i nebojácný letec, který balancuje s nestabilní pohyblivou konstrukcí nebo skupina hadích žen, které se navzájem proplétaly a vytvářely lidské pyramidy.
Vystupující doprovázela živá elektroswingová hudba v podání sedmičlenné kapely a zpěvačky Tamary Dikyové. Umělkyně slovenského původu má v představení dvojroli. V první polovině hraje postavu dámy z vyšší společnosti jménem Bella Dona, jinak celou show zpívá.
Velké bílé šapitó, ve kterém se show odehrává, je vysoké 19 metrů a má průměr 52 metrů. Stan podepírají čtyři stožáry, každý z nich je vysoký 25 metrů. Stavba šapitó trvá sedm dní a jeho demontáž tři dny. Scéna představení Kurios: Kabinet kuriozit svou atmosférou odkazuje na počátek průmyslové revoluce 19. století. Kostýmy jsou výsledkem vizuálního zkoumání počátků vědy, objevů a vynálezů, které vedly k průmyslové revoluci - od parní lokomotivy přes elektrickou energii až po elektromagnetické vlny. Představení svou atmosférou připomíná svět knih Julese Verna a filmů Karla Zemana.
Kabinety kuriozit, předchůdci dnešních muzeí, byly v renesanční Evropě známé jako kabinety zázraků. Aristokraté, členové vyšší třídy a vědci tam shromažďovali historické relikvie, umělecká díla či tajemné suvenýry z cest. Diváci na Letné se ocitnou v takovém kabinetu kuriozit, který je plný neobvyklých předmětů. Nasbírala je hlavní postava hry Hledač během svých cest.
Projekt, který spojil pět desítek umělců z 21 zemí, měl premiéru v Montrealu v roce 2014. Dosud ho vidělo více než šest milionů diváků ve 35 městech po celém světě. Soubor odehrál přes tři tisíc repríz.
Cirque du Soleil patří mezi přední představitele takzvaného nového cirkusu, který mísí cirkus, tanec, hudbu, divadlo, výtvarné umění a film. Náročná představení Cirque du Soleil si v minulosti vyžádala i oběti z řad účinkujících. Ve Spojených státech zemřel v roce 2018 po pádu na scéně akrobat během představení v Tampě na Floridě ve chvíli, kdy byl zavěšený v popruzích. Zřítil se z výšky asi šesti metrů. Smrtelný úraz utrpěla v roce 2013 v Las Vegas po pádu z výšky také jedna z akrobatek.