Premiéra Cirque du Soleil: Gondíková soucítí s artisty, Janda zavírá oči

Autor: , ,
  21:44
Premiéru pražského představení Kurios - Kabinet kuriozit legendární skupiny Cirque du Soleil si nenechala ujít spousta známých tváří. Na Letnou dorazili Chantal Poullain, Iveta Lutovská, Aňa Geislerová, Denisa Pfauserová, Petr Janda s dcerou Martou, Ivana Andrlová, Adéla Gondíková a další. V galerii se můžete podívat, jak vypadá originální představení, které je možné navštívit do 12. října.

Představení Kurios: Kabinet kuriozit kanadské artistické skupiny Cirque du Soleil nadchlo diváky ve velkém šapitó na Letenské pláni v Praze. Zcela zaplněné hlediště pro 2500 lidí umělci z mnoha zemí při slavnostní české premiéře zavedli do světa imaginace, akrobacie, humoru a výrazných kostýmů.

„Kurios je show, která je oslavou představivosti. Chceme, aby lidé odcházeli s vědomím, že možné je všechno,“ uvedl Michel Laprise, tvůrce a ředitel představení.

Pražská premiéra Cirque du Soleil: Gondíková soucítí s artisty, Andrlová bude rušit a Janda zavírá oči.
Skupina Cirque du Soleil v představení Kurios - Kabinet kuriozit na pražské Letné (4. září 2025)
Skupina Cirque du Soleil v představení Kurios - Kabinet kuriozit na pražské Letné (4. září 2025)
Skupina Cirque du Soleil v představení Kurios - Kabinet kuriozit na pražské Letné (4. září 2025)
46 fotografií

Mnoha přítomným se při čtvrteční show tajil dech při pohledu na artisty v kostýmech z podvodní říše pohybující se pomocí trampolíny ve výšce až 12 metrů. Zaujal i nebojácný letec, který balancuje s nestabilní pohyblivou konstrukcí nebo skupina hadích žen, které se navzájem proplétaly a vytvářely lidské pyramidy.

Vystupující doprovázela živá elektroswingová hudba v podání sedmičlenné kapely a zpěvačky Tamary Dikyové. Umělkyně slovenského původu má v představení dvojroli. V první polovině hraje postavu dámy z vyšší společnosti jménem Bella Dona, jinak celou show zpívá.

Velké bílé šapitó, ve kterém se show odehrává, je vysoké 19 metrů a má průměr 52 metrů. Stan podepírají čtyři stožáry, každý z nich je vysoký 25 metrů. Stavba šapitó trvá sedm dní a jeho demontáž tři dny. Scéna představení Kurios: Kabinet kuriozit svou atmosférou odkazuje na počátek průmyslové revoluce 19. století. Kostýmy jsou výsledkem vizuálního zkoumání počátků vědy, objevů a vynálezů, které vedly k průmyslové revoluci - od parní lokomotivy přes elektrickou energii až po elektromagnetické vlny. Představení svou atmosférou připomíná svět knih Julese Verna a filmů Karla Zemana.

Skupina Cirque du Soleil v představení Kurios - Kabinet kuriozit na pražské Letné (4. září 2025)

Kabinety kuriozit, předchůdci dnešních muzeí, byly v renesanční Evropě známé jako kabinety zázraků. Aristokraté, členové vyšší třídy a vědci tam shromažďovali historické relikvie, umělecká díla či tajemné suvenýry z cest. Diváci na Letné se ocitnou v takovém kabinetu kuriozit, který je plný neobvyklých předmětů. Nasbírala je hlavní postava hry Hledač během svých cest.

Projekt, který spojil pět desítek umělců z 21 zemí, měl premiéru v Montrealu v roce 2014. Dosud ho vidělo více než šest milionů diváků ve 35 městech po celém světě. Soubor odehrál přes tři tisíc repríz.

Cirque du Soleil patří mezi přední představitele takzvaného nového cirkusu, který mísí cirkus, tanec, hudbu, divadlo, výtvarné umění a film. Náročná představení Cirque du Soleil si v minulosti vyžádala i oběti z řad účinkujících. Ve Spojených státech zemřel v roce 2018 po pádu na scéně akrobat během představení v Tampě na Floridě ve chvíli, kdy byl zavěšený v popruzích. Zřítil se z výšky asi šesti metrů. Smrtelný úraz utrpěla v roce 2013 v Las Vegas po pádu z výšky také jedna z akrobatek.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Premiéra Cirque du Soleil: Gondíková soucítí s artisty, Janda zavírá oči

Premiéru pražského představení Kurios - Kabinet kuriozit legendární skupiny Cirque du Soleil si nenechala ujít spousta známých tváří. Na Letnou dorazili Chantal Poullain, Iveta Lutovská, Aňa...

4. září 2025  21:44

Svět přišel o giganta, míní Donatella Versace. Armaniho oplakává i Herzigová

Módní svět truchlí kvůli smrti módního návrháře Giorgia Armaniho, který zemřel ve věku 91 let. Smutek na sociálních sítích vyjádřila například italská návrhářka Donatella Versace, české topmodelky...

4. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:25

S Krobotem jsme se pustili k tělu až po čase. Jsme oba sólisté, říká Marika Šoposká

Premium

Víte, čemu se v herectví říká protiúkol? Někdo hraje to, na co se zdánlivě vůbec nehodí. Třeba drobná usměvavá herečka Marika Šoposká dostane roli zakaboněné a odtažité kriminalistky. Jak to může...

4. září 2025

Nejsem moc divák detektivek. I proto, že vím, jak se točí, říká Igor Chmela

Premium

Pokud se domníváte, že rozhovor s ním je „jedna velká řachanda“, jste na omylu. Tenhle sympatický herec se usmívá, jen když vypráví o divadle nebo o svých bývalých parťácích ze železnice. Jinak je...

4. září 2025

Trápení Martiny Navrátilové a její ženy. Dcery s nimi nemluví kvůli adopci synů

Díky účasti manželky Martiny Navrátilové (68) v reality show The Real Housewives of Miami se fanoušci ledacos dozví i o rodinném životě tenistky. Julia Lemigovová (53) nedávno prozradila, že...

4. září 2025  12:18

Hollywoodská hvězda s českými kořeny Kim Novaková to přehání s plastikami

Kim Novaková (92) byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách kvůli množství podstoupených zákroků téměř k nepoznání. Herečka s českými kořeny přebírala v Itálii Zlatého lva za celoživotní...

4. září 2025

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

4. září 2025  8:56

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

4. září 2025

Chtěl jsem udělat radost vnučkám. Mládek pro seriál Wednesday oživil Jožina z bažin

Netflix připravil speciální českou verzi hudebního klipu k seriálu Wednesday. Ve druhé sérii se znovu objevuje ikonické monstrum. V českém prostředí máme pro něj „alternativu“ – Jožina z Bažin z...

4. září 2025

Ze sirotka hvězdou Hollywoodu. Herecký talent Ingrid Bergmanové byl jedinečný

Premium

Málokomu se stane, aby zemřel v den svých narozenin. Slavná švédská herečka Ingrid Bergmanová to tak měla. Na den 29. srpna připadlo 110. výročí jejího narození, zároveň před 43 lety odešla na...

3. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Drsný klaďas Pedro Pascal. Jaký je ve skutečnosti? Přezdívku taťka bere s humorem

Premium

Charismatický Pedro Pascal je momentálně naprostým miláčkem filmového a seriálového světa. Ne nadarmo si na internetu vysloužil přezdívku pan fantastický. Proč vlastně tohohle chlapíka s knírkem...

3. září 2025

Dát dětem telefony je jako zneužívání, říká zpěvák Robbie Williams

Robbie Williams (51) má s manželkou Aydou Fieldovou (46) čtyři děti. Zpěvák nedávno prozradil, že svým potomkům zakázal mobilní telefony, protože je považuje za drogu a jejich používání za formu...

3. září 2025  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.