Faráře oslovujeme „otče“. Jak se oslovují farářky?

U nás v Církvi československé husitské se farářům „otče“ neříká. Oslovujeme se „bratře“ a „sestro“, což souvisí s tím, že naše církev od počátku svého zrodu chtěla minimalizovat nadbytečnou hierarchii. Oslovením „otče“ se lidé staví do role syna nebo dcery a vyjadřuje se tím i generační rozdíl, úcta, respekt, vzhlížení. Oslovením sestro a bratře se vyjadřuje jedna rovina, takže já používám „bratře biskupe“ i “bratře patriarcho“, i když na ně vzhlížím pokaždé vzhledem k mým sto padesáti centimetrům, ale nevyplývá to podprahově z myšlenky, že by nás oddělovaly hierarchické schody.

Na obědě s papežem Františkem – nevím, co to do mě vjelo – jsem mu kladla velké množství nemožných otázek. Ostatní u stolu zvedali oči v sloup, byl z toho docela velký průšvih.